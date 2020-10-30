Dere yatağına yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

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Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, 13 metre yüksekten dere yatağına yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Harunu Reşit Taşdeniz (57) yaşamını yitirdi.

Kuzdere Mahallesi'ne bağlı Kesmeboğazı mevkiinde saat 10.00 sıralarında yürüyüş yapanlar, 13 metre yüksekten dere yatağına düşmüş 07 K 9636 plakalı kamyoneti fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Yapılan kontrolde, araçta bulunan Harunu Reşit Taşdeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Taşdeniz'in cenazesi, kaza yerine getirilen vinç yardımıyla dere yatağından çıkartılarak cenaze aracına konuldu. Cenaze Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2020-10-30 14:41:55



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