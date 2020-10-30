Antalyaspor, hocasını haftaya açıklayacak Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün: "Yerli bir hocayla anlaşacağız, kamuoyunda konuşulan isimler var"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, görüşmelerin devam ettiğini önümüzdeki hafta yerli bir teknik direktör ile anlaşacaklarını bildirdi.

FT Antalyaspor’da Tamer Tuna’nın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam ediliyor. Kırmızıbeyazlı ekip için özellikle Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman ismi konuşuluyor. Antalyaspor’u ise bu hafta pazartesi günü sahasında oynayacağı zorlu Fenerbahçe karşılaşmasına Tamer Tuna’nın yardımcıları hazırlıyor.



“Yerli hoca”

Teknik direktör arayışları noktasında bilgi veren Murat Süğlün, “Çalışmalarımız devam ediyor. Henüz net bir gelişme var diyemeyiz. Yerli bir hocayla anlaşacağız. Kamuoyunda konuşulan isimler var. Önümüzdeki hafta hocamız netleşecek ve gerekli açıklamayı yapacağız” dedi.

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