Antalya'dan İzmir'e arama kurtarma ekibi

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İzmir Seferhisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 17 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.

5 araçla yola çıkan ekip, sismik dinleme ve kurtarma ekipmanı, tüm arama kurtarma ekipmanları, yeraltı izleme kamerası gibi ekipmanlarla kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Antalya'dan hareket etti.

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