Antalya, depremzedeler için seferber oldu



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 6.6'lık depremle sarsılan İzmir'de, aramakurtarma çalışmalarına katılmak üzere tam donanımlı 5 itfaiye aracıyla 17 kişilik aramakurtarma timi, mobil aş evi, battaniye ve gıda kolisi gönderdi. Kumluca'dan ise yaklaşık 15 tonluk sebze ve meyve yüklü TIR, depremzedeler için yarın yola çıkacak.

İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye´nin birçok bölgesinden destek gelmeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi de depremzedeler için harekete geçti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye tam donanımlı 5 itfaiye aracıyla 17 kişilik aramakurtarma timi, mobil aş evi, battaniye ve gıda kolisi gönderdi.

EKİPLER YOLA ÇIKTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı´na bağlı 5 adet tam donanımlı kurtarma aracı ve 17 kişilik aramakurtarma ekibi, Hürriyet İstasyonu´ndan İzmir´e doğru yola çıktı. İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, ekiplere zorlu görevinde başarılar dileyerek, "Araçlarımızda çadır, arama kurtarmada kullanılan her türlü ekipman ve malzemeler mevcut. Ekiplerimize İzmir´de başarılar diliyorum" dedi.

5 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Ocak ayında meydana gelen Elazığ depreminde de görev alan Antalya Büyükşehir Belediyesi´nin mobil aşevi de İzmir´e gitmek üzere yola çıktı. 5 bin kişilik sıcak yemek yapabilme kapasitesine sahip mobil aşevi, İzmir´de AFAD ile koordineli şekilde harekete ederek, belirlenen bölgelerde depremzedelere yemek ikramında bulunacak. Deprem korkusuyla evlerine giremeyen ve dışarıda konaklayan vatandaşlara Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi ile sabah çorba, öğle ve akşam öğünlerinde sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilecek.

'GÜN BİRLİK GÜNÜ'

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin, "Deprem bilgisini alır almaz İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'yla irtibata geçtik. Onlardan aldığımız bilgi doğrultusunda Seferihisar´a mobil aşevi, bir araç dolusu battaniye ve gıda kolileri gönderiyoruz. Yardım ekiplerimiz kısmetse sabah İzmir´de olacak. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü personelimiz, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarımız sahada olacak. Tüm desteği acil şekilde İzmir´e ulaştıracağız. Gün birlik günü. 5 bin kişilik yemek çıkarma kapasitesine sahip mobil aşevimiz afet bölgesinde sabah çorbası, öğle ve akşam yemeği çıkaracak" diye konuştu.

SEBZE VE MEYVE TIRI YOLA ÇIKACAK

Kumluca Belediyesi'nin kurduğu Kumluca Afet Koordinasyon Kurulu (KUMAFET) ise deprem sonrasında ilçe halkına depremzedelere bağışta bulunmaları için çağrıda bulundu. Bunun üzerine hayırsever vatandaşlar ellerindeki sebze ve meyve yüklü kasalarını yardım masası noktasına getirdi. Ambalajlanmaya başlanan yaklaşık 15 ton sebze ve meyve, İzmir´deki deprem bölgesine ulaştırılacak.

İLÇE BELEDİYELERİ HAZIR

Diğer ilçe belediyeleri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi´yle iletişim halinde olduklarını, istedikleri takdirde ekip ve erzak gönderebileceklerini aktardı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-10-30 20:56:00



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