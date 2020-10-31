İlaç şişelerinden Atatürk portresi yaptı



Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ercan Akbulut, diyaliz hastalarının ameliyatlarında kullandığı lokal anestezi şişeleriyle Atatürk posteri yaptı.

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ercan Akbulut, 1,5 yıldır diyaliz hastalarının ameliyatlarında kullandığı lokal anestezik preparatlarını biriktirmeye başladığını söyledi. Büyük bir Atatürk portresi yapmak için şişeleri biriktirdiğini aktaran Dr. Akbulut, portreyi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirerek amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

SALGIN NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLERE İTHAF ETTİ

2 metre boyunda, 1 metre 70 santim enindeki portreyi 15-20 günde bitirdiğini kaydeden Dr. Akbulut, "MDF üzerine, ressam Deniz Karakurt ile birlikte böyle bir eseri ortaya çıkardık. Amacımız diyaliz hastalarının sesini duyurmaktı. Kullandığımız her bir preparat bir diyaliz hastasını simgeliyor. Bu çalışmaya başlarken öncelikli amacımız, organ naklini desteklemekti. Ancak daha sonra koronavirüs salgını başladı. Biz de çalışmalarımızın sonunda çıkan Atatürk portresini, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere ve sağlık şehitlerine ithaf ettik" diye konuştu.

DİYALİZ HASTALARINI SİMGELİYOR

Her bir ilaç şişesinin, kendisinin ameliyat ettiği ve müdahil olduğu diyaliz hastalarını simgelediğini kaydeden Dr. Ercan Akbulut, "Bunlar tamamen benim hastalarıma kullandığım flakonlar. 1,5 yıl şişeleri toplamak için uğraştık. Atatürk portresini ise 15-20 günde oluşturduk. Atatürk posterini Atatürkçü Düşünce Derneği'ne hediye ettik. Muratpaşa Belediyesi Sergi Salonu'nda 29 Ekim10 Kasım tarihleri arasında sergilenecek. Daha farklı projelerimiz de var. Onları da Organ Nakli Haftası'na yetiştireceğiz" dedi.

30 BİNDEN FAZLA DİYALİZ HASTASI VAR

Dr. Akbulut, Türkiye'de 30 binin üzerinde diyaliz hastası olduğunu belirterek, "Karaciğer nakli bekleyen hastalar var. Herkesi organ bağışına davet ediyoruz. Bu projeye başlarken de amacımız oydu. Organ bağışını destekleyelim. Bir gün hepimiz organa ihtiyaç duyabiliriz" diye konuştu.

Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş ise, "Koronavirüs döneminde hem hastalarımızın, hem sağlık emekçilerimizin çektiği zorlukları, yükü ve anlamlı görevi bize hissettiren, düşündüren bir hediyedir. Sayın doktorumuza, başta sağlık emekçileri olmak üzere bu esere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Doktorumuzun eseri 10 Kasım'a kadar Muratpaşa Belediyesi'nin girişindeki salonda sergilenecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Erol AKKIR

2020-10-31 12:03:02



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