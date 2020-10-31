Girişin yasak olduğu mesire alanından 240 torba çöp çıktı



Semih ERSÖZLERAlparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da girişin kapalı olduğu Küçük Çaltıcak Milli Parkı'ndaki ormanlık alan ile sualtında İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya Gönüllüleri tarafından yapılan temizlikte 240 torba çöp toplandı.

AntalyaKemer yolu üzerinde yer alan Küçük Çaltıcak Milli Parkı'nda, vatandaş girişine kapalı olmasına rağmen oluşan çöp yığınları İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya Gönüllüleri tarafından temizlendi. Jandarmaya bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Jandarma Arama ve Kurtarma dalgıçları, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Konyaaltı Trafik timleri, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Antalya Gönüllüleri'nden yaklaşık 150 kişinin katılımıyla yapılan temizlik çalışmasında, çok sayıda pet ve cam şişe, sigara izmariti ve av malzemeleri toplandı. Dalgıçlar da sualtında temizlik yaptı. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mete Barakazi ise hem çöp topladı hem de çalışmayı yakından takip etti.

Her hafta şehrin farklı noktalarında temizlik yaptıklarını söyleyen Antalya Gönüllüleri'nden Burak Odabaşı, "Askerlerimizle beraber daha geniş katılımla bir organizasyon yapabilir miyiz diye düşündük. Onlar da kabul ettiler. Burası Kemer yolu üzerindeki Küçük Çaltıcak Milli Parkı. Buraya gelen vatandaşlar yiyorlar, içiyorlar, keyfini sürüyorlar, ancak pisliklerini arkalarında bırakıyorlar. Yanımızda 240 çöp torbası getirmiştik, ancak torbamız kalmadı. Sahilde ve ormanın içerisinde temizlik yaptık. Burası artık olması gerektiği gibi tertemiz bir alan olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAlparslan ÇINAR

2020-10-31 12:43:37



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