Serik Belediyespor - GMG Kastamonuspor: 1-1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) -

STAK: İsmail Oğan

HAKEMLER : Tarık Güldal, Onur İçyer, Fatih Karadağ

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir, Mahsun Çapkın (Dk.62 Gökay Eser), Sinan Kalaycı, Yusuf Onur Arıkan, Sinan Özkan, Abdulsamed Burak, Cenk Kaplan (Dk.96 Ercan Şirin), Sefa Narin, Emre Bekir, Erkan Şahin (Dk.58 Canberk Aydın), Yusuf Çelik

GMG KASTAMONU SPOR: Sefa Mücahid Girişoğlu, Recep Yılmaz, Oğuzhan Doğan (Dk.80 M.Alptekin Çaylı (Dk.93 Eren Evin), Metin Can Cici, Birkan Öksüz, Harun Aydın (Dk.62 Mert Arabacı), Ömer Faruk Yücel, Farul Öcal, Hakkıcan Aksu, Alican Karadağ (Dk.62 Kerem İmamoğlu), Hakan Orhan

GOLLER: Dk.17 Emre Bekir (Serik Belediyespor) - Dk.80 Ömer Faruk Yücel (GMG Kastamonuspor)

SARI KARTLAR: Emre Bekir, Yusuf Çelik, Cenk Kaplan, İbrahim Demir, Gökay Eser (Serik Belediyespor) Harun Aydın, Metincan Cici, Ömer Faruk Yücel (GMG Kastamonu Spor)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile GMG Kastamonu Spor karşılaştı. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

17'nci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında sol açıktan ortalanan topa kafa ile vuran Emre Bekir topu filelerle buluşturdu: 1-0.

80'inci dakikada gelişen GMG Kastamonu Spor atağında topla buluşan Ömer Faruk Yücel attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Mücadelede başka gol olmayınca 1-1 sona erdi.

Karşılaşmayı Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da izledi.

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-10-31 15:45:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.