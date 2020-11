Tahtalı Run to Sky'da plajdan 2365 metrelik zirveye zorlu koşu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 6'ncısı düzenlenen ülkenin en zor ve ilk gökyüzü koşusu (skyrunning) yarışması olan Tahtalı Run to Sky, 10 ülkeden 250 sporcunun katılımı ve 3 etap ile düzenlenerek tamamlandı. Tahtalı Run to Sky'da bitiş çizgisini ilk gören Alper Dalkılıç, Başkan Necati Topaloğlu'ndan aldığı madalyayı İzmir'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen depremzedelere armağan etti.

Türkiye'nin ilk gökyüzü koşusu olan ve dünyanın en güzel 10 plajından birisi olarak kabul edilen Kemer ilçesindeki Ulupınar Mahallesi'ne bağlı Çıralı plajından başlayan Tahtalı Run to Sky yarışı 3 kategoride tamamlandı. Türkiye'nin en zorlu koşu parkurlarında sporcular, 59 kilometrelik Berg Sky Race, 29 kilometrelik Chimera Run ve 27 kilometrelik Tahtalı Run to Sky etaplarından mücadele etti. Organizasyona 10 ülkeden 250 sporcu katıldı.

Zorlu yarışmalarda sporcular etaplarda zorlandı. Bazı sporcular bitiş çizgisini görseler de hipotermiye girmemek için kendilerini yarış sonrası sürekli sıcak tutmaya çalıştı. Yarışın başladığı Çıralı plajında hava sıcaklığı 26 derece hissedilirken Tahtalı Run to Sky'ın bitiş çizgisi olan Tahtalı Dağı'nın 2365 metrelik zirvesinde ise hava sıcaklığı 5 derece civarında hissedildi. Bu hava değişimi ve hiç durmadan ve hızlı bir şekilde çıkılan rakım nedeniyle sporcular zorlandı. Bazı sporcular ise yarış içerisinde yollarını kaybetseler de organizatörleri arayıp, yol bilgisinden yararlandı.

Organizasyonda Tahtalı Run to Sky'ın genel klasman ve erkekler klasmanında birinciliği Alper Dalkılıç elde etti. Kadınlar klasmanında Itır Uz, 40 erkekler klasmanında Servet Mutlu Tokar, 40 kadınlar klasmanında Marija Kostic, +40 erkekler klasmanında Mehmet Türkmen, +40 kadınlar klasmanında Nurşen Akyazı, Berg Sky Race genel klasmanında Matthieu Lespine, kadınlar klasmanında ise Elena Polyakova birinciliği elde etti. Chimera Run'da ise genel klasman ve erkekler klasmanında Mehmet Aydıngör, kadınlar klasmanında Tülin Okyay, 40 erkeklerde Mehmet Fatih Yıldız, 40 kadınlarda Elif Numanoğlu, +40 erkeklerde Ergün Tüfekçi, +40 kadınlarda ise Gülten Demir birinci oldu.

Tahtalı Run to Sky'ın galibi Alper Dalkılıç, "Bu sene üçüncü katılışım. Ama bu etabı ikinci kez koşuyorum. Oldukça zorlu bir etaptı gerçekten. Arkadaşlarımla çok iyi yarıştık. Güzel bir organizasyondu. Elbette ki zirvede hava biraz daha bozdu. Ama şansımıza iyiydi, güzeldi. Gelecek sene tekrar geleceğim. Zaten biraz önce madalyayı aldıktan sonra bu madalyayı elbette ki İzmir'deki depremzedelere armağan ediyorum" dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Zorlu bir maraton. Çünkü sıfır rakımdan 2365 metreye çıkılıyor. 27 kilometrelik bir parkur ama sıfırdan 2365 metreye çıkması önemli. Bu yıl da 230 sporcu katıldı, bunların yaklaşık 30 tanesi diğer ülkelerden gelen arkadaşlar. ABD var, Mısır, İran, Polonya, Ukrayna, Rusya gibi çeşitli ülkelerden var. Güzel bir yarış oldu. İlk arkadaşımız Alper kardeşimiz de geldi. Hatta madalyasını takdim ettiğimizde 'İzmir'de meydana gelen depremde vefat edenlere madalyamı armağan ediyorum' dedi. Kemer Belediyesi olarak böyle organizasyonlara sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Organizatör Polat Dede, "Biz bu sene yarışın 6'ncısını düzenledik. Pandemi koşulları dolayısıyla her sene mayıs ayında düzenlediğimiz yarışımızı ilk defa ekim ayında düzenliyoruz. Şansımıza hava güzel gidiyor. Koşmak için de çok ideal bir hava. Bu sene yaklaşık 250 sporcu pandemi koşullarına rağmen bizle birlikte Kemer'e geldi ve bu 250 sporcunun da 10 ülkeden oluştuğunu söylemekte fayda var. Buna rağmen, pandemi koşulları olmasa yaklaşık 600650 sporcumuzu bu zorlu yarışta biz ağırlayacaktık. İlerleyen dönemlerde umarım alternatif sporlar gelişir. Ülkemizde de spor organizasyonlarının sayısı artar ve keyifli bir hal alır" dedi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

