Konteynere çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü alkollü çıktı



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kontrolden çıkıp yol kenarındaki çöp konteynerine çarptıktan sonra yan yatan otomobilin sürücüsü Adil Seli (21), kazayı yara almadan atlattı. Yapılan kontrolde, Seli'nin 1.46 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Adil Seli yönetimindeki 07 AKL 174 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp konteynerlerine ve aydınlatma direğine çarpıp yan yattı. Yoldan geçen sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Adil Seli kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, tedbir amaçlı ambulansa alındı. Trafik polisleri ambulansta Seli'ye alkol kontrolü yaptı. Seli'nin, 1.46 promil alkollü olduğu belirlendi. Seli, daha sonra tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yan yatan otomobil çekiciyle alınırken, tek şeride düşürülen yol tekrar trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-11-01 10:19:09



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