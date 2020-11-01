Antalya'da İzmir depremine ilişkin provokatif paylaşıma gözaltı

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Antalya’da İzmir depremi ile ilgili provokatif paylaşım yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Provokatif paylaşım yapan 1 şüpheli “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile gözaltına alındı. Şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek.

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