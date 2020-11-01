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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kafeler Caddesi güzeleşiyor

İHA

Kafeler Caddesi güzeleşiyor

Kültür Mahallesi’ndeki ‘Kafeler Caddesi’ olarak isimlendirilen 3805 Sokak’ı yenileme projesinin yapımı başladı. Akdeniz Üniversitesi’ne komşu Kültür Mahallesi’ndeki, yiyecek ve içecek sektörüne yönelik işletmelerin yer aldığı 3805 Sokak, kullanımına uygun hale getiriliyor. Kepez Belediyesi hazırladığı prestij cadde düzenlemesi projesiyle sokağı, modern bir görünüme kavuşturuyor.Özellikle üniversite öğrencilerine yönelik ticari işletmelerin bulunduğu sokak, yenileme çalışmasıyla daha estetik ve işlevsel hale getiriliyor.

Projenin inşasına esnaf ayarı
Yüklenici firma, ihale sürecinin tamamlanması ve yer teslimi sözleşmesini imzalamasından sonra ‘Kafeler Caddesi’ olarak bilinen 3805 Sokak’ta gerçekleştirilecek olan projenin yapımını başlattı. Projenin yapımı nedeniyle sokağın doğu bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu bölümdeki çalışmaların tamamlanmasından sonra caddenin batı bölümü trafiğe kapatılacak. Proje tamamlandıktan sonra cadde iki yönlü olarak yeniden trafiği açılacak.
Kepez Belediyesi, ticari işletmelerin zarar görmemesi için de projenin inşasını, Akdeniz Üniversitesi’nde pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamadığı bir dönemde gerçekleştiriyor.

Cadde trafiği kapatılmıyor
Yüklenici firma, Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, bölgedeki esnafın ve yaşayanların talepleri doğrultusunda hazırladığı proje kapsamında sokağın düzenlemesini yapıyor. Proje kapsamda, iş makineleriyle mevcut asfalt kazılarak, kaldırıldı. 75. Yıl Caddesi ile Dumlupınar Bulvarı arasındaki 20 metre genişliğinde ve 954 metre uzunluğundaki caddede, iki yönlü trafik akışını koruyan bir proje hazırlandı.
Kaldırım ve yol genişliklerinin orantılı olarak yeniden düzenleneceği caddede, sıcak asfalt ve baskı beton kaldırım çalışması yapılacak. Dekoratif mantar park taşlarının konulacağı kaldırım da, görme engelliler için yürüyüş yolu da olacak. Yol kenarlarında otopark alanları oluşturulacak ve çöp konteynırları yer altına alınacak. Çeşitli türde ağaçların dikileceği yayalaştırılmış alanlara, oturma mobilyaları konulacak.

Tütüncü, Kafeler Caddesi şantiyesini denetledi
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, 3805 Sokak’ta başlayan cadde düzenlemesi işini yerinde inceledi. Şantiye alanını gezen Başkan Tütüncü, projenin yapımıyla ilgili bürokratlarından ve yüklenici firma temsilcilerinden bilgi aldı. Tütüncü, inceleme sırasında bölgedeki esnafın proje ile isteklerini de dinledi.

” Projeyi mahalleli ile ortak akılla hazırladık”
Açıklamasında, üniversite öğrencilerinin sosyal yaşam mekânı olan 3085 Sokak’ı, güzelleştirme sözü verdiğini belirten Tütüncü, şunları söyledi: “Kafeler Caddesi olarak bilinen bu sokağı güzelleştirerek; hem esnafımıza bir hareketlilik getirmeyi hem de öğrencilerimize konforlu bir ortamı hazırlamayı amaçladık. Çok şükür, verdiğimiz sözümüzü yerine getiriyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bölge esnafı ve mahalleli hemşerilerimizle ve muhtarımızla ortak aklın yol göstericiliğinde güzel bir proje hazırladık. Bu proje ile daha çok gezinti alanı ve kent estetiği olan bir sokak tasarımı ortaya çıkacak.”

“Mahallenin 30 yılık serencamını iyi bilirim”
Başkan Tütüncü, gençlik yıllarının Kültür Mahallesi’nde geçtiğini anımsatarak, bölgede yaşanan değişimi şu sözlerle anlattı: “Ortaokul ve liseye gittiğim yıllarda Kültür Mahallesi'nde oturmuştuk. Bu mahallenin 30 senelik serencamını en iyi bilenlerdenim. Kültür, eskiden gecekondu mahallesiydi. Burası, eskiden mülkiyet ve imara ilişkin problemlerinin çokça yaşandığı bir bölgeydi. Bu bölgenin kaderi 2009'dan itibaren bizimle değişti. Komşu olan Kültür, Ahatlı ve Yeni Doğan mahallelerindeki mülkiyet ve imar sorunlarını ortadan kaldırdık. Vatandaşlarımıza, gecekondularının yerine modern binalar yaptırmalarını sağladık. Dolayısıyla mahallenin kentsel dönüşümünü gerçekleştirmiş olduk. Ama bununla da kalmadık. Kültür Mahallesi’ni, üniversiteye yakın olmasının avantajını da kullanarak, hemşerilerimizle el ele vererek, üniversiteli şehri haline getirdik.”

“Antalya’nın Kafeler Caddesi olacak”
Cadde düzenlemesinin mahallenin değerine değer katacağına işaret eden Başkan Tütüncü, “Projeyi, birkaç ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. 2021 baharında Kafeler Caddesi, gençlerin cıvıl cıvıl hareket ettiği, hayatı yaşadığı güzel bir ortam olacak.” diye konuştu.
Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, düzenleme yaptıkları 3805 Sokak’ın, Antalya'ya gelenler için de önemli bir cazibe merkezi olacağına işaret ederek, şunları söyledi: “Çünkü her şehrin kafeler caddesi önemlidir. Büyükşehirlere gittiğiniz zaman o şehirlerin genelde öğrenci muhitleri olmuş yerleri vardır. Oralar sıklıkla ziyaret edilen, kafelerinde çay içilen, işletmelerinde vakit geçirilen semtlerdir. Antalya için de 3805 Sokak öyle bir semt olacak. Bu proje ile hem Antalya hem de üniversite öğrencilerimiz ve mahalle sakinlerimiz kazanacak. Cadde düzenlememiz kent estetiğine de önemli bir katkı sağlayacak.”

Cadde düzenlemesi esnaf için pandemide başlatıldı
Başkan Tütüncü, cadde düzenlemesinin yapımını, bölge esnafının zarar görmemesi için Akdeniz Üniversitesi’nde pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamadığı dönemde başlattıklarına dikkat çekerek, “Cadde düzenlemeleri, caddelere yapılan yatırımlar esnafın oldukça rahatsız olduğu çalışmalardır. Çünkü belli bir süre caddeyi kapatmak durumunda kalırsanız esnaf iş yapamaz. Dolayısıyla size farklı bir tepkiyi de beraberinde getirir. Böyle projelerde o tepkiyi minimize etmek lazım. Bunun için projenin yapımını, pandemiden dolayı üniversitede yüz yüze eğitimin yapılmadığı dönemde başlattık. Pandemi günlerinde çok çalışacağız ve sokağı kısa sürede esnafımız ve öğrencilerimiz için hazır hale getireceğiz.” diyerek açıklamasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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