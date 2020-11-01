Olumsuz hava, balık fiyatlarını uçurdu



Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)OLUMSUZ hava koşulları nedeniyle son bir haftada balığın az miktarda avlanması, fiyatlarda artışa neden oldu. Barbunun kilosunun 130 liraya satıldığı tezgahlarda, en çok tüketilen hamsinin kilosu ise 30 liralık fiyatı ile cep yakıyor.

Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül itibarıyla kalkmasının ardından balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı. Ağlarını denize atan balıkçılar bereketli bir sezon beklerken özellikle Karadeniz ve Marmara'da etkili olan fırtınalı, olumsuz hava koşulları nedeniyle balık sezonu fiyatlar açısından yüksek, verim açısından ise düşük seyrediyor. Ortalama en ucuz balığın 30 liradan tezgaha çıktığı bugünlerde balıkçılar vatandaşın yüksek fiyatlar nedeniyle ilgisinin azlığından dert yandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kurulan en büyük balık pazarlarından birinde tezgahların önünde az sayıda insan olduğu dikkati çekti. Genel olarak yoğun ilgi gören hamsinin dahi kilogram fiyatının 30 lirayı gördüğü tezgahlarda palamut ise tanesi 35 liradan alıcı buldu.

HAMSİNİN FİYATI DÜŞECEK

Hava muhalefeti nedeniyle balık fiyatlarının arttığını kaydeden 20 yıllık balıkçı Ahmet Coşkun, "Balık bol çıkarsa fiyatı uygun oluyor. Karadeniz, Marmara ve Ege'de olumsuz hava şartlarından dolayı balık fiyatları arttı. Geçen haftalarda palamut çok avlandı ve fiyatı uygundu. Tanesi 15 liradan satılıyordu. Ancak o zaman da hamsi yoktu. Şimdi hamsi de palamut da normal seviyelerde. Palamut tanesi 35 liraya çıktı. Hamsi ise kilosu 30 liradan satılıyor" dedi. İlerleyen günlerde hamsinin fiyatının düşeceğini tahmin ettiklerini anlatan Coşkun, "Hamsinin fiyatı düşer ama çok değil, en fazla kilosu 20 lira olur. Daha fazla düşmez" dedi.

Balık satın alan Yüksel Alkan ise fiyatların biraz yüksek olduğunu, ancak yine de aldıklarını söyledi.

BALIK FİYATLARI

Tezgahlardaki balık fiyatları ise şöyle:

"Barbunun kilosu 130 lira, mırmır, levrek, çinekop ve mezgidin kilosu 75 lira, çipuranın kilosu 65 lira, istavritin kilosu 60 lira, mercanın kilosu 55 lira, palamudun tanesi 35, kolyosun kilosu 30 lira, hamsinin kilosu 30 lira, sardalyanın kilosu 25 lira."DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLER

2020-11-01 12:34:17



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