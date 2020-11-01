Olumsuz hava, balık fiyatlarını uçurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Olumsuz hava, balık fiyatlarını uçurdu

DHA

Olumsuz hava, balık fiyatlarını uçurdu


Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)OLUMSUZ hava koşulları nedeniyle son bir haftada balığın az miktarda avlanması, fiyatlarda artışa neden oldu. Barbunun kilosunun 130 liraya satıldığı tezgahlarda, en çok tüketilen hamsinin kilosu ise 30 liralık fiyatı ile cep yakıyor.
Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül itibarıyla kalkmasının ardından balıkçılar 'vira bismillah' diyerek denize açıldı. Ağlarını denize atan balıkçılar bereketli bir sezon beklerken özellikle Karadeniz ve Marmara'da etkili olan fırtınalı, olumsuz hava koşulları nedeniyle balık sezonu fiyatlar açısından yüksek, verim açısından ise düşük seyrediyor. Ortalama en ucuz balığın 30 liradan tezgaha çıktığı bugünlerde balıkçılar vatandaşın yüksek fiyatlar nedeniyle ilgisinin azlığından dert yandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kurulan en büyük balık pazarlarından birinde tezgahların önünde az sayıda insan olduğu dikkati çekti. Genel olarak yoğun ilgi gören hamsinin dahi kilogram fiyatının 30 lirayı gördüğü tezgahlarda palamut ise tanesi 35 liradan alıcı buldu.
HAMSİNİN FİYATI DÜŞECEK
Hava muhalefeti nedeniyle balık fiyatlarının arttığını kaydeden 20 yıllık balıkçı Ahmet Coşkun, "Balık bol çıkarsa fiyatı uygun oluyor. Karadeniz, Marmara ve Ege'de olumsuz hava şartlarından dolayı balık fiyatları arttı. Geçen haftalarda palamut çok avlandı ve fiyatı uygundu. Tanesi 15 liradan satılıyordu. Ancak o zaman da hamsi yoktu. Şimdi hamsi de palamut da normal seviyelerde. Palamut tanesi 35 liraya çıktı. Hamsi ise kilosu 30 liradan satılıyor" dedi. İlerleyen günlerde hamsinin fiyatının düşeceğini tahmin ettiklerini anlatan Coşkun, "Hamsinin fiyatı düşer ama çok değil, en fazla kilosu 20 lira olur. Daha fazla düşmez" dedi.
Balık satın alan Yüksel Alkan ise fiyatların biraz yüksek olduğunu, ancak yine de aldıklarını söyledi.
BALIK FİYATLARI
Tezgahlardaki balık fiyatları ise şöyle:
"Barbunun kilosu 130 lira, mırmır, levrek, çinekop ve mezgidin kilosu 75 lira, çipuranın kilosu 65 lira, istavritin kilosu 60 lira, mercanın kilosu 55 lira, palamudun tanesi 35, kolyosun kilosu 30 lira, hamsinin kilosu 30 lira, sardalyanın kilosu 25 lira."DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARSemih ERSÖZLER
2020-11-01 12:34:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kekova'da turistler yazdan kalma bir gün yaşadı
YEREL HABERLER Kekova'da turistler yazdan kalma bir gün yaşadı
Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçan hükümlüyü jandarma yakaladı
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçan ...
Kafeler Caddesi güzeleşiyor
YEREL HABERLER Kafeler Caddesi güzeleşiyor
Profesör Gökoğlu koruma altındaki orfoz yavrusunu denizin altında böyle kurtardı Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, takıldığı olta kancası ile deniz dibinde bir demirde mahsur kalan yavru balığı kurtardı Gökoğlu, doğal yaşamına geri bıraktığı balığın arkasından el sallamayı da ihmal etmedi
YEREL HABERLER Profesör Gökoğlu koruma altındaki orfoz yavrusunu ...
Hastanenin havalandırmasından kaçarak firar eden koronalı mahkum yakalandı
YEREL HABERLER Hastanenin havalandırmasından kaçarak firar eden ...
Türkan Şoray’da atölye çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Türkan Şoray’da atölye çalışmaları başladı
Teomanpaşa’da konforlu yaşam başlıyor
YEREL HABERLER Teomanpaşa’da konforlu yaşam başlıyor
7 eksikli Antalyaspor, Fenerbahçe ile ligde 49'uncu randevuda
YEREL HABERLER 7 eksikli Antalyaspor, Fenerbahçe ile ligde 49'uncu ...
Antalya'da İzmir depremine ilişkin provokatif paylaşıma gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da İzmir depremine ilişkin provokatif ...
Eğirdir'de sular çekildi, fosil adacıklar oluştu
YEREL HABERLER Eğirdir'de sular çekildi, fosil adacıklar oluştu
Konteynere çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü alkollü çıktı
YEREL HABERLER Konteynere çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü ...
Tahtalı Run to Sky'da plajdan 2365 metrelik zirveye zorlu koşu
YEREL HABERLER Tahtalı Run to Sky'da plajdan 2365 metrelik zirveye ...
35 kilo çikolatayla 113 yıllık gramofonun aynısını yaptı
YEREL HABERLER 35 kilo çikolatayla 113 yıllık gramofonun aynısını ...
Aslan balıkları ve kaçak avlanma orfoz için önemli bir tehdit 
YEREL HABERLER Aslan balıkları ve kaçak avlanma orfoz için önemli ...
Ironman 70.3 Turkey yarışlarının startı verildi
YEREL HABERLER Ironman 70.3 Turkey yarışlarının startı verildi
(Özel) Sokak köpeğini severken neredeyse gözünden oluyordu 3,5 yaşındaki Elmira, babasının iş yerinin önünde sevdiği köpeğin biranda saldırmasıyla yüzünden yaralandı
YEREL HABERLER (Özel) Sokak köpeğini severken neredeyse gözünden ...
Vali Yazıcı: " Salgında en kötüyü geride bıraktık" Vali Ersin Yazıcı Kemer'de incelemelerde bulundu, şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: " Salgında en kötüyü geride ...
Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü anısına golf turnuvası
YEREL HABERLER Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü anısına golf ...
Vali Yazıcı Kemer'de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Yazıcı Kemer'de incelemelerde bulundu
Kamyonetin arkadan çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonetin arkadan çarptığı otomobil sürücüsü ...
Antalyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Fredy sevinci
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Fredy sevinci
'Tahtalı Run to Sky' yarışları başladı
YEREL HABERLER 'Tahtalı Run to Sky' yarışları başladı
Serik Belediyespor - GMG Kastamonuspor: 1-1
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - GMG Kastamonuspor: 1-1
Biyokimya uzmanı doktor korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Biyokimya uzmanı doktor korona virüse yenik düştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X