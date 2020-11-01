Antalya'da `Cadılar Bayramı´ kutlandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da her yıl 'Cadılar Bayramı' etkinliklerinin merkezi olan Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'nde bu yıl da kutlamalar yapıldı.

Muratpaşa ilçesinde bulunan tarihi Kaleiçi´ndeki eğlence mekanlarında 'Halloween Party' etkinlikleri düzenlendi. Eğlence merkezleri birbirinden farklı konseptler hazırlarken; turistler ve vatandaşlar da `Cadılar Bayramı´ kostümleriyle sokaklarda ve mekanlarda eğlendi. Koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı görülen partiler, gece geç saatlere kadar sürdü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-11-01 12:43:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.