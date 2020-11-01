Kumar oynayan 4 kişiye toplamda 16 bin 75 TL idari para cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynanan bir kahvehaneye baskın düzenledi. Baskında 4 kişiye toplamda 16 bin 75 TL idari para cezası kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakolu ekipleri, Oba Mahallesi’ndeki bir kahvehanede korona virüsü tedbirleri ihlal edilerek kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adrese saat 00.00 sıralarında baskın düzenledi. Baskında kumar oynayan 3 kişi tespit edilirken yapılan aramalarda ise kumar oynamaya yarayan çok sayıda deste iskambil kağıdı, okey ıstakaları, okey taşları, yaz boz kağıtları ve oyun pulları ele geçirildi. Kumar oynayan 3 kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine göre kumar oynamak ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre yasaklara aykırı hareket etmek suçlarından kişi başı 4 bin 375 TL olmak üzere toplam 13 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca iş yeri sahibine hakkında kumar oynamaya yer temin etmek suçundan 3 bin 150 TL para cezası kesilerek adli işlem başlatıldı.

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