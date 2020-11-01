Ironman 70.3 Turkey yarışları tamamlandı



Namık Kemal KILINÇ / SERİK(Antalya), (DHA) - Antalya'nın Belek turizm beldesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen; güç, irade ve yarışmayı tamamlama odaklı bir organizasyon olan Ironman 70.3 Turkey sona erdi. Yarışmayı erkeklerde Ashley Hurdman 03:51:40'lık derecesiyle, kadınlarda ise Sera Sayar 04:23:29'luk derecesiyle birinci sırada tamamladı.

72 ülkeden bin 250 sporcunun yarıştığı Ironman 70.3 Turkey heyecanı sabah erken saatlerde Kadriye Beachpark'ta yüzme ile başladı. 1.9 kilometrelik yüzme parkurunu tamamlayan sporcular, daha sonrasında ise 90 kilometre bisiklet parkuru, ardından da 21 kilometre koşu parkurunu The Land of Legends'da tamamladı. Yarışmada erkeklerde Ashley Hurdman, 03:51:40'lık derecesiyle birinci olurken, 03:55:13 ile Matthew Brooke ikinci, 03:57:40 ile de Yulian Demianov üçüncü oldu. Kadınlarda ise Sera Sayar 04:23:29 ile birinci, Kristina Kochetkova 04:30:45 ile ikinci, D.B. Spiteri ise 04:31:34 derece ile üçüncülüğü elde etti.

EMEKLİOĞLU: ÇOK GURURLUYUZ, MUTLUYUZ

Organizasyondan dolayı gurur duyduklarını belirten TURSET PM Genel Müdürü Özgür Emeklioğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Çok gururlu ve mutluyuz. Bu sene 6'ncısını yapıyoruz. Dünyada 200 tane Ironman iptal olmuşken biz Türkiye olarak bunu başardık. Spor Bakanlığımız, Triatlon Federasyonumuz ve destekçilerimizin sayesinde, 72 ülkeden yaklaşık bin 200 sporcu yarıştı bugün. Bu memleketimiz adına gurur verici bir şey" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Koşudan detaylar

-Bitiş çizgisinden görüntüler

-Ödül töreninden detaylar

-Özgür Emeklioğlu'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-11-01 15:27:09



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