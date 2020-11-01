Antalya’da şelaleye Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı Antalya’da iki dağcıdan Azerbaycan’a destek

Antalya’da iki dağcı, Azerbaycan’ın Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona denize dökülen Düden Şelalesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asarak destek verdi.

Muratpaşa ilçesindeki şelaleye sabah saatlerinde gelen dağcı Mesut Çetin ve Orhan Şentürk, bayrakları asmak için ilk olarak halatları ayarladı. Biri şelalenin altında, diğeri ise üstünde duran dağcılar, yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezde 2 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma sonucunda iki arkadaş, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını şelaleye asarak Azerbaycan’a destek verdi. Dağcı arkadaşların heyecanlı çalışması ise diğer vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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