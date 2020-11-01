Park halindeki minibüs yandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Kepez ilçesinde park halindeki bir minibüs alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece yarısı Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki bir minibüsten dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Koltukları da yanmaya başlayan otomobil kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiyenin yangına müdahale etmesine rağmen minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüsün yanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.