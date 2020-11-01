Güneşi gören, Konyaaltı Sahili'ne koştu

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Süleyman EKİN/ ANTALYA (DHA)ANTALYA'da 26 derece ölçülen hava sıcaklığını fırsat bilenler, günü Konyaaltı Sahili'nde geçirdi.

Yerli ve yabancı turistler ile kent sakinleri sahilde güneşlenirken çocuklar kumda oyun oynadı. Rüzgara rağmen deniz keyfinden taviz vermeyen tatilciler, deniz suyu sıcaklığının 25 derece olmasını fırsat bilerek bol bol yüzdü. Hava sıcaklığının önümüzdeki hafta 22 ile 26 derece arasında değişeceği ve parçalı bulutlu geçeceği öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-11-01 16:39:34



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