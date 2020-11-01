Fenerbahçe Antalya’da

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, şehre geldi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan havalanan ve Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak saat 19.00 sırasında Antalya Havalimanı’na iniş yaptı. Sarılacivertli kafilenin havalimanından çıkışı sırasında polis yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Sarılacivertli takımı karşılamaya gelen az sayıda taraftar, futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Taraftarlar Teknik Direktör Erol Bulut'a çiçek takdim etti. Futbolcular takım otobüsüne binerken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarla fotoğraf çektirip, forma imzaladı. Otobüs hareket etmeden önce sarılacivertli taraftarla, 'Emre Belözoğlu' diye tezahürat yaptı.
Fenerbahçe takımını karşılayan otobüs daha sonra kamp yapacağı otele hareket etti. Fenerbahçe kafilesinde Thiam ve Ömer Faruk Beyaz'ın yer almadığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.