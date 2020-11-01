Ukraynalı turist otel odasında fenalaşıp, öldü

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Ukraynalı Oleg Tatarchenko (54) otel odasında fenalaşarak, öldü.
Alanya´nın Okurcalar Mahallesi´nde tatile gelen Oleg Tatarchenko, saat 20.00 sıralarında kaldığı otel odasında, duştan çıktıktan sonra fenalaştı. Yatağa uzanıp, nefes darlığı yaşadığı belirtilen Tatarchenko´nun durumunun kötüleşmesi üzerine yakınları otel yetkililerine haber verdi. Yetkililerin ihbarı üzerine otele sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde, Tatarchenko´nun yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen Tatarchenko´nun cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-11-01 23:31:35
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