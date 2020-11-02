Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda da altın madalyalar alacağız



Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)MACARİSTAN'da düzenlenen Budapeşte Grand Slam'da altın madalya kazanan Judo Milli Takımı sporcusu Vedat Albayrak, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda hedeflerinin takım olarak altın madalya olduğunu söyledi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Grand Slam'da erkekler 81 kiloda mücadele eden judocularımızdan Vedat Albayrak ve kadınlar +78 kiloda tatamiye çıkan Kayra Sayit altın madalya kazandı. Yurda dönen milli takım geçen hafta, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi'ndeki bir otelde ikinci etap kampına başladı.

Macaristan dönüşünde DHA'ya açıklamalarda bulunan 81 kiloda altın madalya sahibi olan Gürcistan uyruklu milli takım sporcusu Vedat Albayrak, "8 aydır maç yapmıyorduk. Kampa da 4 ay önce başladık. Onun ardından da Macaristan'a gittik Grand Slam turnuvası için. Çok zor bir turnuvaydı. Maçlar zorluydu. Ama altın madalyayı Türkiye'ye getirebilmek güzel oldu. Bir ay sonra Avrupa Şampiyonası var ve takım olarak hazırız. İnşallah burada da altın madalyalar gelecek. Türkiye'ye altın madalya getirdiğim için çok mutluyum. Biz takım olarak hazırız. Avrupa Şampiyonası'na da olimpiyatlara da takım olarak hazırız. Buralardan da altın madalya getireceğiz" dedi.

Türkiye Judo Milli Takım Kaptanı Sinan Sandal da, "Uzun zamandır maç yapmıyorduk. Uzun zaman sonra ilk defa Macaristan Grand Slam turnuvasına katıldık. 4 aydır federasyon olarak arkadaşlarla kamptayız. Bunun meyvelerini burada iki altın madalyayla bir de yedincilikle tamamladık. Bu bizi dünya sıralamasında 62 ülke arasında 3'üncü sıraya taşıdı. Yani Judo belki tarihinde ilk defa bu sıralarda yer aldı bu turnuvadan sonra. Bu başarıyı bir ay sonra Avrupa Şampiyonası'nda da takım halinde gösterebileceğimize inanıyorum. Çünkü bazı maçlarımız şansızlıklarla gitti. Judoda çeyrek finale gelmediğiniz sürece yenildiğiniz zaman eleniyorsunuz. Onun için çeyrek finalden önce elenen arkadaşlar vardı. Ama bunların telafisini bir ay sonra Avrupa Şampiyonası'nda yapacağımıza ben inanıyorum. Çünkü çok kaliteli ve güçlü bir ekibimiz var" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2020-11-02 07:52:38



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