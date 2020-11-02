Antalya OSB DTİM, firmaların ihracat potansiyelini artırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya OSB DTİM, firmaların ihracat potansiyelini artırdı

İHA

Antalya OSB DTİM, firmaların ihracat potansiyelini artırdı

Antalya OSB firmalarının ihracat potansiyelini artırmak amacıyla kurulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi (DTİM), hazırladığı kapsamlı raporlar ile Bölge firmalarının yeni pazarlar keşfetmesinde ve rekabet gücünün artmasında önemli bir rol oynadı.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi firmalarının ihracat potansiyelini artırmak amacıyla 2019 yılında kurulan Antalya OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, verdiği kapsamlı ve çözüm odaklı hizmetler ile hiç ihracat yapmayan firmaların dahi uluslararası arenada varlık göstermesinde kaynak teşkil etti. Merkez, bir yıllık hizmet süresi boyunca Nokta Atışı İhracat Danışmanlığı yaptığı 35 Antalya OSB firmasına, 64 bin 935 adet hedef müşteri bilgisi sunarak firmaların öncelikle doğru bilgiye, doğru bilgi ışığında da doğru pazarlara ulaşmasında önemli bir rol oynadı. Merkez uzmanları tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar, firmalara yeni ihracat pazarlarının kapılarını açarken, ülke ve sektör hakkında hazırlanan raporlar, firmaların hedef pazar ve müşteriler için doğru fiyatlama yapmasını, dolayısıyla da rekabet gücünün ve karlılığının artmasını sağladı.

Dünya üzerindeki ticari hareketler inceleniyor
Merkezde Bölge firmalarının ihracat faaliyetlerini artıracak ve sürdürülebilir ihracat yapısına kavuşmalarına yardımcı olacak tüm hizmetlerin verildiğini belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Merkezimiz hedef pazar tespiti ve hedef müşteri bulma danışmanlığı, rakip analizi, ithalat pazar ve ithalat tedarikçi danışmanlığı, teknik istihbarat, uluslararası kurum ve kuruluş ihaleleri konularında hizmet vermektedir. Her firma için yaklaşık 4 ay sürecek “Danışmanlık Hizmeti” kapsamında ise dünya üzerindeki ticari hareketler incelenerek, ihracatta rekabetçi olunabilecek ülkeler ve bu ülkelerdeki potansiyel müşteriler belirlenerek firmalarımıza raporlanmaktadır. Ayrıca firmalarımız en önemli girdi maliyetlerinden biri olan hammadde tedarikinde de titiz bir çalışma yürütüp en avantajlı yerler tespit edilerek firmalarımıza raporlanmaktadır” dedi.

Amaç ihracat gelirlerinin artırılması
Antalya OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’nin, Bölge katılımcılarının ticari faaliyetlerinde güçlü hamleler yapabilmeleri adına yol gösterici olduğunu aktaran Bahar, “Dünya ticaretinde yüksek rekabet ortamının yoğunlaşması ve stratejik önceliklerin değişimi sonucunda, iş yapma potansiyeli yüksek ülkelere yönelmek, doğru hedef pazar tespiti yapabilmek ve pazara girmeden önce yabancı firmalar ile ilgili doğru analiz ve araştırmaları yapabilmek büyük önem arz etmektedir. Verdiğimiz hizmetler ile Bölge firmalarımızın büyümesine, Antalya’mızın ve ülkemizin ihracat gelirlerinin artmasına vesile olmayı hedeflemekteyiz” ifadelerini kullandı.

İhracata kartı
Bölge firmalarının ihracat potansiyelini artırmak adına son 5 yılda çok önemli proje ve hizmetlere imza attıklarına vurgu yapan Başkan Bahar, “Katılımcılarımızı yeni ihracat pazarlarıyla tanıştırmak amacıyla, 12’si Ticaret Bakanlığı destekli, 3’ü Bakanlık desteği olmaksızın, toplam 15 heyet programı düzenlenmiştir. Programlar kapsamında ziyaret edilen ülkelerin ilgili sektördeki kurum, kuruluş, tesis ve dünyaca ünlü fuarları ziyaret edilmiş, ekonomik iş birliği toplantıları düzenlenmiş, sanayicilerimiz ile yabancı iş insanlarının yüz yüze görüşmeler yapması sağlanmıştır. Sektörel Ticaret Heyet Programlarımıza ilaveten, Antalya’mızın ve bölge firmalarımızın tanıtılması ve ticari fırsatların çok daha hızlı değerlendirilebilmesi amacıyla, Alım Heyeti programları düzenlenmiştir. Bölge Müdürlüğümüz organizasyonuyla gerçekleşen Hindistan ve İran Alım Heyeti programlarında, 30 üst düzey yabancı iş insanının, 132 firmamız ile 473 adet yüz yüze görüşme yapması sağlanmıştır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir, performans analiz raporlarıyla risk teşkil eden binaları tespit ediyor Yapı Malzemeleri Laboratuvarı raporuyla, 10 aylık sürede onlarca riskli binada güçlendirme ve yıkım kararı aldı
YEREL HABERLER Büyükşehir, performans analiz raporlarıyla risk ...
Alanyasporlu futbolculardan lösemili çocuklara destek
YEREL HABERLER Alanyasporlu futbolculardan lösemili çocuklara destek
Kepez'de Sahaflar Çarşısı açılacak
YEREL HABERLER Kepez'de Sahaflar Çarşısı açılacak
Uzmanlardan salgın döneminde propolis önerisi
YEREL HABERLER Uzmanlardan salgın döneminde propolis önerisi
Konyaaltı'nda yılın ilk altı ayında 94 köpek ve 161 kediyi sahiplendirildi Pandemi sebebiyle ziyaret ve sahiplendirmeye ara verildi
YEREL HABERLER Konyaaltı'nda yılın ilk altı ayında 94 köpek ve 161 ...
Falezlerde 300 kilogramlık kayanın altında feci ölüm Bastığı kaya kopan ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki taşın altında kalan kişi hayatını kaybetti Ekipler cesedin üzerinden kayayı alarak incelemelerini yaptı
YEREL HABERLER Falezlerde 300 kilogramlık kayanın altında feci ...
Falezlerde erkek cesedi bulundu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Falezlerde erkek cesedi bulundu/ Ek fotoğraflar
AKS'de Antalya'nın ilk sanal sergisi
YEREL HABERLER AKS'de Antalya'nın ilk sanal sergisi
Domateste bir önceki aya göre yüzde 6.88, sebzede yüzde 22.28, meyvede yüzde 6.69 artış yaşandı ATB Ekim ayı hal endeksini paylaştı Domates, sebze ve meyve işlem miktarları, Ekim ayında bir önceki aya göre ortalama olarak yüzde 14.5 düzeyinde artış yaşadı
YEREL HABERLER Domateste bir önceki aya göre yüzde 6.88, sebzede ...
Falezlerde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Falezlerde erkek cesedi bulundu
(ÖZEL) Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda da altın madalyalar alacağız
YEREL HABERLER (ÖZEL) Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve ...
Kışın vazgeçilmez ata lezzeti 'Erişte' için imece usulü hazırlık Kadınlar evlerde bir araya gelip saatlerce çalışıyor Süt, yumurta ve un karışımından yapılıp ince ince kesiliyor
YEREL HABERLER Kışın vazgeçilmez ata lezzeti 'Erişte' için imece ...
Sanatçılardan provokatif paylaşımlara tepki Sümer Ezgü: "Deprem; dil, din ırk gözetmiyor" Hilmi Şahballı: "Güzel İzmir’imize geçmiş olsun diliyorum" Nurgül Şahballı: "Böylesine üzücü günlerde insanların acıları üzerinden prim yapanları gördükçe şaşırıyor ve üzülüyorum"
YEREL HABERLER Sanatçılardan provokatif paylaşımlara tepki Sümer ...
İngilizin yarımadadaki villası için hem yıkım, hem para cezası
YEREL HABERLER İngilizin yarımadadaki villası için hem yıkım, hem ...
Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda da altın madalyalar alacağız
YEREL HABERLER Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve ...
Alanyalı avokado üreticisi, hırsıza karşı sopalı nöbette
YEREL HABERLER Alanyalı avokado üreticisi, hırsıza karşı sopalı ...
Ukraynalı turist otel odasında fenalaşıp, öldü
YEREL HABERLER Ukraynalı turist otel odasında fenalaşıp, öldü
Otel odasında fenalaşan Ukraynalı turist öldü
YEREL HABERLER Otel odasında fenalaşan Ukraynalı turist öldü
Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus turist ...
Boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü
Fenerbahçe, Antalya´da
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Antalya´da
Fenerbahçe Antalya’da
YEREL HABERLER Fenerbahçe Antalya’da
Antalya'da mobilya atölyesindeki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da mobilya atölyesindeki yangın büyümeden ...
Güneşi gören, Konyaaltı Sahili'ne koştu
YEREL HABERLER Güneşi gören, Konyaaltı Sahili'ne koştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X