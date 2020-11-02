Korkuteli’ne üç yeni su deposu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli’de Küçükköy ve Varsak yaylalarına 100 tonluk Çomaklı Mahallesi’ne ise 200 tonluk yeni içme suyu deposu yapıyor.

Özellikle yaz aylarında nüfusu artan Korkuteli ilçesinde içme suyu sıkıntılarının önüne geçmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü harekete geçti. ASAT Korkuteli’de 3 yeni ve modern su deposu inşa ediyor. Küçükköy Yaylası’nda daha önceden bulunan deponun mahalledeki yüksek kottaki meskenlere içme suyu sağlamada yetersiz kalması üzerine ASAT, daha yüksek bir noktada 100 tonluk yeni bir deponun yapımına başladı.

Varsak Yaylası’nda da mevcut su deposunun çok fazla deforme ve küçük olmasından dolayı bölgeye 100 tonluk yeni bir depo yapılıyor. Korkuteli Çomaklı Mahallesi’nde bulunan iki adet su deposunun yaz aylarında artan kullanım artışı karşısında yetersiz kalmasından dolayı bölgeye 200 tonluk yeni bir deponun yapılması uygun görüldü.

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