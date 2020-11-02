Muratpaşa, kendi ürettiği 13 bin paket unu ilçe sakinleriyle paylaşıyor

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin covid19 salgınının sebep olabileceği olası gıda sıkıntısında üretime dikkat çekmek için belediyeye ait boş parsellere ekip hasat ettiği mısırlar un haline getirildi. Yaklaşık 13 bin paket un, ilçe sakinleriyle paylaşılmaya başlanırken Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Muratpaşa’mızın mısırları üretim seferberliğimizin sembolü. İmecemizin sembolü. Alın terimiz, göz nurumuz” dedi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, nisan ayında Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya Ziraatçılar Derneği ve Antalya Ziraat Odası’nın da destekleriyle belediye ait boş parsellerde covid19 salgının yaratabileceği gıda sıkıntısına dikkat çekmek, üretimin devamlılığına vurgu yapmak için mısır ekimine başladı. Bunun için belediyeye ait 70 dönüm alan ekime uygun hale getirildi ve 7 Nisan’da tohumlar toprak buluştu. Eylülde ise hasat tamamlandı.

Muratpaşa Belediyesi, hasattan 12 bin 700 kilogram ürün elde etti. Mısırlar, Nevşehir’de un haline getirilip birer kiloluk olarak paketlendi. Mısır unu paketleri ilk olarak Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün sıcak yemek ve kuru gıda ihtiyacını karışladığı ailelere ulaştırılmaya başlanırken Belediye Başkanı Ümit Uysal da Tarım Mahallesi’nde iki yeğeniyle birlikte yaşayan 70 yaşındaki Gülser Kuru’nun evini ziyaret etti.



Alın terimiz göz nurumuz

17 yaşındaki Halil ve 13 yaşındaki Murat Ege’ye bakan Kuru’ya un paketlerini veren Başkan Uysal, “Muratpaşa mısır unu, bizim, hepimizin. Hep beraber ürettiğimiz alın terimiz, göz nurumuz” diye konuştu. Başkan Uysal, Kuru kardeşlere kapısının her zaman açık olduğunu dile getirirken halaları Gülser Kuru da “Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde iyi gidiyor” dedi.



Üretim seferberliğinin sembolü

Başkan Uysal, mısırları hasat öncesi kaynatarak ve ardından un haline getirilerek Muratpaşlılarla paylaşılmaya devam ettiklerini söyledi. “Muratpaşa’mızın mısırları, üretim seferberliğimizin sembolü. Bütün ülkemize üretim seferberliğimizin yayılmasını bekliyoruz” diyen Başkan Uysal, Muratpaşa’nın park bitkilerinden mobilyalarına, asfalttan çöp konteynerlerine temel ihtiyaçlarını üreten bir kurum olduğuna dikkat çekti. Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Şimdi de boş, atıl duran arsalarımızda; imar parseli dahi olsa, şehir içinde dahi olsa mısır üreterek komşularımızla paylaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde yaklaşık 12 bin 13 bin paket dağıtacağız. Bu bizim imecemizin sembolü. Üretim seferberliğimizin sembolü. Türkiye’ye yayılmasını temenni ediyoruz.”

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