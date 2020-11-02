Şarampole uçan tır sürüsü ağır yaralandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole yuvarlanan tır sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza SerikManavgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adnan Zeytunlu'un kullandığı 33 ACA 598 plakalı tır, Serik ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Zeytunlu, ambulansla Serik Devlet Hastanesine götürüldü. Zeytunlu'nun durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.