Başkan Böcek’e enfeksiyon tedavisi devam ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Böcek’e enfeksiyon tedavisi devam ediliyor

İHA

Başkan Böcek’e enfeksiyon tedavisi devam ediliyor

Yeni tip korona virüs (Covid19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in enfeksiyon tedavisinin devam ettiği, bilincinin yerinde olduğu ağızdan beslendiği ve durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulanmaktadır. Bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatılmış olup genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumu ciddiyetini korumaktadır” ifadeleri kullanıldı.

56 gündür yoğun bakımda
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şarampole uçan tır sürüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole uçan tır sürüsü ağır yaralandı
Enfeksiyonu devam eden Başkan Böcek'e yoğun tedavi
YEREL HABERLER Enfeksiyonu devam eden Başkan Böcek'e yoğun tedavi
Ayağı ve gövdesi alçıya alınmış kedi, pazarcı tezgahında hayata tutundu Yaralı kediyi alçıya alıp ormanda ölüme terk ettiler Pazarcı esnafının tesadüfen bulduğu kedi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Ayağı ve gövdesi alçıya alınmış kedi, pazarcı ...
Muratpaşa, kendi ürettiği 13 bin paket unu ilçe sakinleriyle paylaşıyor
YEREL HABERLER Muratpaşa, kendi ürettiği 13 bin paket unu ilçe ...
Off Road üyeleri caretta carettaların yuvalama alanını temizledi Aylardır caretta yavruları sebebiyle girmedikleri alandan çuvallarla çöp topladılar
YEREL HABERLER Off Road üyeleri caretta carettaların yuvalama ...
Şehrin merkezine balık ve organik pazar
YEREL HABERLER Şehrin merkezine balık ve organik pazar
Korkuteli’ne üç yeni su deposu
YEREL HABERLER Korkuteli’ne üç yeni su deposu
Antalya turizminde ekimde Ukrayna mucizesi: Yüzde 41 artış
YEREL HABERLER Antalya turizminde ekimde Ukrayna mucizesi: Yüzde 41 ...
Antalya OSB DTİM, firmaların ihracat potansiyelini artırdı
YEREL HABERLER Antalya OSB DTİM, firmaların ihracat potansiyelini ...
Büyükşehir, performans analiz raporlarıyla risk teşkil eden binaları tespit ediyor Yapı Malzemeleri Laboratuvarı raporuyla, 10 aylık sürede onlarca riskli binada güçlendirme ve yıkım kararı aldı
YEREL HABERLER Büyükşehir, performans analiz raporlarıyla risk ...
Alanyasporlu futbolculardan lösemili çocuklara destek
YEREL HABERLER Alanyasporlu futbolculardan lösemili çocuklara destek
Kepez'de Sahaflar Çarşısı açılacak
YEREL HABERLER Kepez'de Sahaflar Çarşısı açılacak
Uzmanlardan salgın döneminde propolis önerisi
YEREL HABERLER Uzmanlardan salgın döneminde propolis önerisi
Konyaaltı'nda yılın ilk altı ayında 94 köpek ve 161 kediyi sahiplendirildi Pandemi sebebiyle ziyaret ve sahiplendirmeye ara verildi
YEREL HABERLER Konyaaltı'nda yılın ilk altı ayında 94 köpek ve 161 ...
Falezlerde 300 kilogramlık kayanın altında feci ölüm Bastığı kaya kopan ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki taşın altında kalan kişi hayatını kaybetti Ekipler cesedin üzerinden kayayı alarak incelemelerini yaptı
YEREL HABERLER Falezlerde 300 kilogramlık kayanın altında feci ...
Falezlerde erkek cesedi bulundu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Falezlerde erkek cesedi bulundu/ Ek fotoğraflar
AKS'de Antalya'nın ilk sanal sergisi
YEREL HABERLER AKS'de Antalya'nın ilk sanal sergisi
Domateste bir önceki aya göre yüzde 6.88, sebzede yüzde 22.28, meyvede yüzde 6.69 artış yaşandı ATB Ekim ayı hal endeksini paylaştı Domates, sebze ve meyve işlem miktarları, Ekim ayında bir önceki aya göre ortalama olarak yüzde 14.5 düzeyinde artış yaşadı
YEREL HABERLER Domateste bir önceki aya göre yüzde 6.88, sebzede ...
Falezlerde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Falezlerde erkek cesedi bulundu
(ÖZEL) Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda da altın madalyalar alacağız
YEREL HABERLER (ÖZEL) Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve ...
Kışın vazgeçilmez ata lezzeti 'Erişte' için imece usulü hazırlık Kadınlar evlerde bir araya gelip saatlerce çalışıyor Süt, yumurta ve un karışımından yapılıp ince ince kesiliyor
YEREL HABERLER Kışın vazgeçilmez ata lezzeti 'Erişte' için imece ...
Sanatçılardan provokatif paylaşımlara tepki Sümer Ezgü: "Deprem; dil, din ırk gözetmiyor" Hilmi Şahballı: "Güzel İzmir’imize geçmiş olsun diliyorum" Nurgül Şahballı: "Böylesine üzücü günlerde insanların acıları üzerinden prim yapanları gördükçe şaşırıyor ve üzülüyorum"
YEREL HABERLER Sanatçılardan provokatif paylaşımlara tepki Sümer ...
İngilizin yarımadadaki villası için hem yıkım, hem para cezası
YEREL HABERLER İngilizin yarımadadaki villası için hem yıkım, hem ...
Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda da altın madalyalar alacağız
YEREL HABERLER Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X