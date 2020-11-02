Kemer'de pandemi tedbirleri turistlere iki dilde mektup olarak gönderildi Otellere gönderilen mektuplar odalara dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemer'de pandemi tedbirleri turistlere iki dilde mektup olarak gönderildi Otellere gönderilen mektuplar odalara dağıtıldı

İHA

Kemer'de pandemi tedbirleri turistlere iki dilde mektup olarak gönderildi Otellere gönderilen mektuplar odalara dağıtıldı

Türkiye’nin en önemli turizm lokomotifleri arasında yer alan Kemer’e tatile gelen yerli ve yabancı misafirler için, ilçe genelindeki otellere pandemi sürecini anlatan bilgilendirme mektupları dağıtıldı. Rusça ve İngilizce olarak hazırlanan mektuplar otellerin odalarına bırakıldı.
Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV), Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD), Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) ve Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğince yapılan proje kapsamında ilçedeki turistlerin gönül rahatlığıyla tatillerini yapabilmelerini anlatmak amaçlandı.
Rusça ve İngilizce dillerinde ilçe genelindeki otellere dağıtılan bilgilendirme mektubunda, pandemi sürecinde alınan tedbirler, etkin denetimler ve uygulamalar sayesinde Kemer’in turizm alanında son derece güvenli bir yer olduğu belirtildi. Kemer’e gelen yerli ve yabancı misafirlerin gönül rahatlığıyla çarşı ve pazar yerlerinde alışveriş yapabileceklerinin anlatıldığı mektupta, pandemi sürecinde alınan tedbirlerin oldukça güvenli olduğu da vurgulandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde yapılan projede, turistlerin güvenli şekilde tatillerini yapabilmelerini anlatmak istediklerini söyledi. Başkan Topaloğlu, otellerde konaklayan misafirlere ulaştırılan bilgilendirme mektuplarıyla ile ilgili şunları kaydetti:
“Belediye ekiplerimiz bu mektupları otel yetkililerine ulaştırdı. Onlar da otellerinin odalarına turistler okusun diye dağıtımını yaptı. Amacımız, ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlere, Kemer’in güvenli tatil merkezi olduğunu anlatmak. Pandemi sürecinde alınan tedbirler sayesinde gönül rahatlığıyla alışveriş yapmak için çarşıya çıkılabileceğini anlatmak istedik.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Böcek’e enfeksiyon tedavisi devam ediliyor
YEREL HABERLER Başkan Böcek’e enfeksiyon tedavisi devam ediliyor
Şarampole uçan tır sürüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole uçan tır sürüsü ağır yaralandı
Enfeksiyonu devam eden Başkan Böcek'e yoğun tedavi
YEREL HABERLER Enfeksiyonu devam eden Başkan Böcek'e yoğun tedavi
Ayağı ve gövdesi alçıya alınmış kedi, pazarcı tezgahında hayata tutundu Yaralı kediyi alçıya alıp ormanda ölüme terk ettiler Pazarcı esnafının tesadüfen bulduğu kedi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Ayağı ve gövdesi alçıya alınmış kedi, pazarcı ...
Muratpaşa, kendi ürettiği 13 bin paket unu ilçe sakinleriyle paylaşıyor
YEREL HABERLER Muratpaşa, kendi ürettiği 13 bin paket unu ilçe ...
Off Road üyeleri caretta carettaların yuvalama alanını temizledi Aylardır caretta yavruları sebebiyle girmedikleri alandan çuvallarla çöp topladılar
YEREL HABERLER Off Road üyeleri caretta carettaların yuvalama ...
Şehrin merkezine balık ve organik pazar
YEREL HABERLER Şehrin merkezine balık ve organik pazar
Korkuteli’ne üç yeni su deposu
YEREL HABERLER Korkuteli’ne üç yeni su deposu
Antalya turizminde ekimde Ukrayna mucizesi: Yüzde 41 artış
YEREL HABERLER Antalya turizminde ekimde Ukrayna mucizesi: Yüzde 41 ...
Antalya OSB DTİM, firmaların ihracat potansiyelini artırdı
YEREL HABERLER Antalya OSB DTİM, firmaların ihracat potansiyelini ...
Büyükşehir, performans analiz raporlarıyla risk teşkil eden binaları tespit ediyor Yapı Malzemeleri Laboratuvarı raporuyla, 10 aylık sürede onlarca riskli binada güçlendirme ve yıkım kararı aldı
YEREL HABERLER Büyükşehir, performans analiz raporlarıyla risk ...
Alanyasporlu futbolculardan lösemili çocuklara destek
YEREL HABERLER Alanyasporlu futbolculardan lösemili çocuklara destek
Kepez'de Sahaflar Çarşısı açılacak
YEREL HABERLER Kepez'de Sahaflar Çarşısı açılacak
Uzmanlardan salgın döneminde propolis önerisi
YEREL HABERLER Uzmanlardan salgın döneminde propolis önerisi
Konyaaltı'nda yılın ilk altı ayında 94 köpek ve 161 kediyi sahiplendirildi Pandemi sebebiyle ziyaret ve sahiplendirmeye ara verildi
YEREL HABERLER Konyaaltı'nda yılın ilk altı ayında 94 köpek ve 161 ...
Falezlerde 300 kilogramlık kayanın altında feci ölüm Bastığı kaya kopan ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki taşın altında kalan kişi hayatını kaybetti Ekipler cesedin üzerinden kayayı alarak incelemelerini yaptı
YEREL HABERLER Falezlerde 300 kilogramlık kayanın altında feci ...
Falezlerde erkek cesedi bulundu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Falezlerde erkek cesedi bulundu/ Ek fotoğraflar
AKS'de Antalya'nın ilk sanal sergisi
YEREL HABERLER AKS'de Antalya'nın ilk sanal sergisi
Domateste bir önceki aya göre yüzde 6.88, sebzede yüzde 22.28, meyvede yüzde 6.69 artış yaşandı ATB Ekim ayı hal endeksini paylaştı Domates, sebze ve meyve işlem miktarları, Ekim ayında bir önceki aya göre ortalama olarak yüzde 14.5 düzeyinde artış yaşadı
YEREL HABERLER Domateste bir önceki aya göre yüzde 6.88, sebzede ...
Falezlerde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Falezlerde erkek cesedi bulundu
(ÖZEL) Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda da altın madalyalar alacağız
YEREL HABERLER (ÖZEL) Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve ...
Kışın vazgeçilmez ata lezzeti 'Erişte' için imece usulü hazırlık Kadınlar evlerde bir araya gelip saatlerce çalışıyor Süt, yumurta ve un karışımından yapılıp ince ince kesiliyor
YEREL HABERLER Kışın vazgeçilmez ata lezzeti 'Erişte' için imece ...
Sanatçılardan provokatif paylaşımlara tepki Sümer Ezgü: "Deprem; dil, din ırk gözetmiyor" Hilmi Şahballı: "Güzel İzmir’imize geçmiş olsun diliyorum" Nurgül Şahballı: "Böylesine üzücü günlerde insanların acıları üzerinden prim yapanları gördükçe şaşırıyor ve üzülüyorum"
YEREL HABERLER Sanatçılardan provokatif paylaşımlara tepki Sümer ...
İngilizin yarımadadaki villası için hem yıkım, hem para cezası
YEREL HABERLER İngilizin yarımadadaki villası için hem yıkım, hem ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X