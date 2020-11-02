Süper Lig: FT Antalyaspor: 1- Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 7. haftasında FT Antalyaspor, Fenerbahçe’ye 21 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Valencia’nın sağ kanattan kale önüne yerden çıkardığı topu Ozan Tufan gelişine bir vuruşla ağlara gönderdi. 01

52. dakikada Orgill’in ceza sahasına gönderdiği topu Podolski, defans oyuncularının arasından gelişine düzgün bir vuruşla sol ayağıyla kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu. 11

55. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Tisserand'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

59. dakikada Gökhan Gönül’ün pasında topla buluşan Gustavo’nun ceza sahası dışından sert şutu üst kale direğine çarparak oyuna döndü.

63. dakikada Gökhan Gönül’ün sağ kanattan ceza sahası için ortasında Cisse’nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

83. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza alanına giren Perotti, Bünyamin Balcı tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada topun başına geçen Perotti, penaltı atışını kalecinin solundan ağlara gönderdi. 12

90+6. dakikada Sinan Gümüş, Fredy’e faulün ardından hakem düdüğüne rağmen topu rakip alana doğru vurdu ve sarı kartla cezalandırıldı. Sarı kartın ardından orta hakeme omuz attığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Stat: Antalya

Hakemler: Bahattin Şimşek x, Mehmet Kısal x, Mustafa Sönmez x

FT Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Naldo x, Kudriashov x (Ali Eren İyican dk. 88 ?), Mert Yılmaz x, Nuri Şahin x (Fredy dk. 62 x), Gökdeniz Bayrakdar xx (Ufuk Akyol dk. 74 x), Orgill x, Podolski xxx (Ersan Adem Gülüm dk. 74 x), Jahovic x

Yedekler:Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Mevlüt Han Ekelik, Serdar Poyraz, Omar İmeri, Adem Metin Türk

Teknik Sorumlu: Sedat Karabük

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Gökhan Gönül xx, Tisserand xx, Serdar Aziz xx, Caner Erkin xx, Ozan Tufan xx (Sinan Gümüş dk. 81 ?), Gustavo xx, Pelkas xx (Cisse dk. 61 x), Sosa x (Perotti dk. 62 xx), Valencia xx (Mert Hakan yandaş dk. 81 x) Samatta xx (Ademi dk. 74 x)

Yedekler: Harun Tekin, Lemos, Tolga Ciğerci, Nazım Sangare, Novak

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Ozan Tufan (dk. 49), Perotti (dk. 84 pen.) (Fenerbahçe), Podolski (dk. 52) (FT Antalyaspor)

Kırmızı kartlar: Jahovic (dk. 43) (FT Antalyaspor), Sinan Gümüş (dk. 90+6) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Veysel Sarı, Orgill (FT Antalyaspor), Valencia (Fenerbahçe)

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