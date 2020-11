Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

Erol Bulut: Hak ettiğimiz 3 puanı aldıkSedat Karabük: Kırmızı kart kadro derinliğini azaltıyorSüleyman EKİN / ANTALYA (DHA) Süper Lig´in 7´nci haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor´u 2-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Sedat Karabük ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, rakip karşısında çok pozisyona girdikleri maçta sona doğru zorlandıklarını söyledi. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen maçı zora soktuklarını, bunun da kendilerinden kaynaklandığını sözlerine ekleyen Erol Bulut, "11 net pozisyonumuz var. Baskılı oynamaya çalıştık. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Rakip eksik kalmasına rağmen golü buldu. Maçın sonuna kadar gol atmayı denedik. Yaptığımız ortalarda kaleye attığımız şutlara baktığımızda her şeyi denediğimizi görüyoruz. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Bir soru üzerine her maça yüzde 100 konsantre ile çıktıklarını ifade eden Erol Bulut, "Yediğimiz golden sonra mücadelemizi sürdürüyoruz. Ama tabii bazen oyunun kilidini ikinci yarıda çözüyoruz. Bu da normal olan şeyler. Birinci dakikadan 90'ıncı dakikaya kadar baskılı oynayan bir Fenerbahçe var" diye konuştu.

"Maçta 4 top direkten döndü. Çok pozisyon kaçırıldı. Bu şanssızlık mıydı" şeklindeki soruya Erol Bulut şu yanıtı verdi: "Biraz konsantrasyon eksikliği, biraz da son vuruşlardaki beceriksizlik ve kalitesizlik var. Ama önemli olan da o pozisyonlara girebilmek."

SEDAT KARABÜK: KIRMIZI KART KADRO DERİNLİĞİNİ AZALTIYOR

FTA Antalyaspor Teknik Sorumlusu Sedat Karabük ise son haftalarda kırmızı kart sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, Fenerbahçe maçında da ikinci yarıya 11 kişi ile çıkmaları halinde sonucun farklı olabileceğini söyledi. Eksik olmaları nedeniyle Gökhan ve Caner´in kendi yarı alanlarına çok geldiğini ifade eden Sedat Karabük, "Eksik olmasaydık bu futbolcular bu kadar ileriye gelemezdi. Genç futbolcularım 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiler. Mücadeleden son derece memnunum. Fenerbahçe çok pozisyon buldu. Üstün oynadıkları bölümler oldu. Burada öz eleştiri yapmak gerekirse, kırmıza karta önlem almamız gerekiyor. Hakikaten son haftalarda 3-4 oyuncumuz kırmızı kart gördü. Bu can sıkıcı. Kadro derinliğimizi daraltıyor. Fenerbahçe´de kadro sıkıntısı yok. Rakip bizden iyi oynadı ancak biz de kötü değildik. Bu kırmızı kartlar üst üste geldi. Genç oyuncularımız da ellerinden geleni yaptı. Kendilerini tebrik ediyorum. Fenerbahçe´yi kutluyorum" diye konuştu.

