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Aşıklar Mağarası turistlerin ilgi odağı

DHA

Aşıklar Mağarası turistlerin ilgi odağı


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Aşırlı Adası'nın güneyinde yer alan eski adı 'Korsanlar Mağarası', şimdiki adıyla 'Aşıklar Mağarası' bölgeye yatla tura çıkan turist gruplarının ve özel teknelerin ilgi odağı oldu.
Demre'ye bağlı Kekova bölgesindeki Gökkaya Koyu'nda bulunan Aşırlı Adası'nın güneyinde yer alan Aşıklar Mağarası, her gün turist akınına uğruyor. Büyük teknelerle Kekova turuna çıkan turistler için mağaranın önünde verilen molalarda fotoğraf çekmelerine olanak sağlanıyor. Küçük tekneler ve özel küçük yatlar, mağaranın içine kadar girerek yolcularına mağarayı da gezdiriyor. Orta ölçekli yatlar ise mağaranın önünde yüzme molası vererek turistlerin müşterilerinin içeriyi görmesini ve fotoğraf çekmesini sağlıyor. Mavi yolculuğa çıkan büyük yatlar da müşterilerini küçük botlara bindirerek, mağaranın içini gezdiriyor.
Eski adı 'Korsanlar Mağarası', şimdiki adıyla Aşıklar Mağarası, yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 12 metre yüksekliğinde. Güneş ışınlarının durumuna göre mağaranın içi rengarenk oluyor. Tarihte bölgeye gelen korsanların tekneleriyle saklandığı yer olarak bilinen mağara, bugün ise Kekova bölgesinde yat turizmine alternatif olarak hizmet veriyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2020-11-03 08:30:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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