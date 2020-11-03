ALKÜ’nün kontenjanlarının yüzde 98,83’ü doldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 2020 YKS ek yerleştirme tercih sonuçlarına göre toplamda 3 bin 777 öğrenci tarafından tercih edildi. Son yerleşmeyle ALKÜ’de kontenjanların genel doluluk oranı yüzde 98,83 oldu.

ALKÜ'de lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 1722, ön lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı ise 2055 olarak kayıtlara geçti.

Fakülteler bazında Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Turizm Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, bu fakülteleri Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi takip etti.

Meslek Yüksekokulları bazında Akseki MYO, Sağlık Hizmetleri MYO, ALTSO MYO, Gazipaşa MRB MYO ve ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Açıklanan verilere göre tercih yapılan 62 programın 58’i yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

2020 YKS ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili bir değerlendirme yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Başarı grafiğimizin artmasında Alanya’mızın ve eğitim kalitemizin payı büyüktür. Kontenjanlarımızın nerdeyse tamamı doldu. Pandemiden dolayı Alanya’mız bu yoğunluğu hissetmedi ama yüz yüze eğitime geçilmesiyle bu yoğunluk daha fazla hissedilecektir. Bu başarıyı elde etmemizde katkı veren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bu vesileyle üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize teşekkür ediyorum. ALKÜ Ailesine hoş geldiniz” diye konuştu.

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