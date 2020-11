Bebekken sokağa atıldı, 13 yaşında babası taciz etti, uyuşturucudan cezaevinde kurtuldu

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da bebekken sokağa terk eden ailesi tarafından 12 yaşında yetiştirme yurdundan geri alınmak istenen Müzeyyen Y. (24), hafta sonları gördüğü babasının cinsel tacizine uğradı. Kurtuluşu sokaklarda yaşamakta arayan Müzeyyen, "Yaşamanın ne olduğunu unutmuştum" diye tarif ettiği uyuşturucu bağımlılığından girdiği cezaevinde kurtuldu. Şu an Antalya Yardımlaşma Platformu Başkanı Halit Mert'e ait iş yerinde yaşayan genç kız, yeni bir hayat kurmak istiyor.

M.Y. ve F.Y. çifti, 4 çocuğundan biri olan Müzeyyen Y.'yi, 9.5 aylıkken Isparta'da sokağa terk etti. Kendisini bulan jandarma ekipleri tarafından yetiştirme yurduna teslim edilen Müzeyyen, 12 yaşına geldiğinde ailesi tarafından geri alınmak istendi. Müzeyyen kabul etmeyince de ailenin isteği doğrultusunda Antalya'daki yurda gönderildi. Hafta sonları ailesinin evine gelen Müzeyyen, 13 yaşında kız kardeşiyle birlikte uyuduğu sırada babası M.Y.'nin elle tacizine uğradı. Korkuyla kalkıp, annesinin durumu anlattı. Ancak anne, "Baban öyle şey yapmaz" diyerek kızına inanmadı. Müzeyyen Y. de ertesi gün evden kaçarak sokaklarda yaşamaya başladı.

YARDIMSEVERİN İŞYERİNDE YAŞIYOR

Uyuşturucuya başlayan Müzeyyen Y., 'uyuşturucu kullanma ve bulundurma' suçundan cezaevine girdi. Cezaevinde, "Yaşamanın ne olduğunu unutmuştum'" dediği uyuşturucuyu bırakan genç kıza, tahliye edildikten sonra Antalya Yardımlaşma Platformu Başkanı Halit Mert el uzattı. Müzeyyen, Mert'in iş yerinde kalmaya başladı. Yaşadıklarından dolayı kendisinin değil ailesinin pişmanlık duyması gerektiğini söyleyen Müzeyyen, şimdi kendine yeni bir hayat kurak istiyor.

'AİLEMİN YANINA GİTMEK İSTEMEDİM'

12 yıl boyunca yurtta çok mutlu olduğunu söyleyen Müzeyyen Y., "9.5 aylıkken ailem beni Isparta'da sokağa atmış. Jandarma beni bulup yurda vermiş. 12 yaşına kadar yurtta büyüdüm ve çok mutluydum. 12 yaşında annem ve babam karşıma çıktı. Beni yurttan almak istediler. Onların yanına gitmek istemedim. Ailemin isteğiyle beni Antalya'daki yurda gönderdiler ve haftalık olarak beni yanlarına almaya başladılar" dedi.

'13 YAŞINDA BABAMIN TACİZİNE UĞRADIM'

Müzeyyen Y., "Yine bu haftalık izinlerden birinde 13 yaşındayken babam beni uyurken taciz etti. Görünce korktum annemin yanına gittim ona anlattım. Annem 'baban öyle şey yapmaz' deyip beni dinlemedi. Bunun üzerine onlarla yaşamak istemeyip evden kaçtım. 13 yaşında tek başıma sokaklarda yaşamaya başladım. Çok zor günler geçirdim. Bir süre sonra arkadaş çevrem yüzünden uyuşturucuya başladım. 17 yaşıma kadar uyuşturucu kullandım. Çevremdeki herkes kullanıyordu ben de onlardan alıp içiyordum. Bir süre sonra hiçbir destek almadan uyuşturucuyu bıraktım. İşe girdim orada tanıştığım biriyle evlendim. Bir süre sonra kendisi bana şiddet uyguladı, bıçakla saldırdı. Ben de jandarmaya sığındım" diye konuştu.

'YAŞAMANIN NE OLDUĞUNU UNUTMUŞTUM'

Sonrasında Antalya'ya döndüğünü anlatan Müzeyyen Y., "Sokakta kalmamak için arkadaşlarımın yanına sığındım. Tekrar uyuşturucuya başladım. Bir süre sonra cezaevine girdim. İlk günlerde uyuşturucu krizine girdim, hastaneye kaldırıldım. Uyuşturucuyu bırakmak istiyordum. Artık ölmüştüm resmen, yaşamanın ne olduğunu unutmuştum. 3 yıla yakın cezaevinde kaldım. Cezaevine girdiğimde 32 kiloydum. 3 yıl sonra çıktığımda uyuşturucuyu tamamen beynimde bitirmiştim. Sokaklarda yaşamaya devam ettim" dedi.

'PİŞMANLIĞI, BENİ SOKAĞA BIRAKAN AİLEM DUYSUN'

Cezaevinin kendisi için bir kurtuluş olduğunu söyleyen Müzeyyen Y., "Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. O zamanlarda sokakta yürürken insanlar benden korkarak uzaklaşıyordu. Cezaevi benim için bir nevi mezarlık gibiydi ama bir yandan da kurtuluş oldu. Pişmanlık duymuyorum ve duymayacağım. Bunun pişmanlığını, utancını beni sokağa bırakan ailem duysun. Böyle bir hayatım olmasaydı okumak istiyordum. Konservatuar okuyup oyunculuk yapmak istiyordum. Bütün hayallerim annem ve babamın yüzünden yıkıldı" diye konuştu.

'AİLENİN VERECEĞİ SICAKLIĞI YAŞAYAMAM'

Kendisi gibi sokakta yaşayan insanların hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyen Müzeyyen Y., "Bir arkadaşımın aracılığıyla Halit Bey ile tanıştım. Sokakta kalmama izin vermedi ve geçici süreliğine beni kendi iş yerine yerleştirdi. Bir ailenin verebileceği sıcaklığı yaşayamayacağımı biliyorum ama artık düzgün bir yaşam kurmak, ayaklarım üzerinde durabilmek istiyorum. Benim gibi sokakta yaşayan çok fazla insan var. Biz de yaşamak istiyoruz" dedi.

'DÜZGÜN BİR YAŞANTI İÇİN YARDIM BEKLİYORUZ'

Müzeyyen ile bir gönüllüleri aracılığıyla tanıştıklarını söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu Başkanı Halit Mert, "Kendisinin daha önce yetiştirme yurdunda kaldığını, şu an bir geliri ve işinin olmadığını, sokakta kaldığını söylediler. Geçici olarak işyerimde kalması için yer hazırladık ve orada kalıyor. Bir an önce kendisine bir iş, bir ev ve düzgün yaşantı kurması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda yardımseverlerden de yardım bekliyoruz. Hayatta tek başına kalmış bir genç kız olarak, harcanıp gitmemesi için elimizden gelen desteği sağlayacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-11-03 09:41:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.