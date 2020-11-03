2020 ‘Patara Yılı’ Kaş’ta turizme ivme kazandırdı

Kaş Belediyesinin kasım ayı meclis toplantısı, Başkan Mutlu Ulutaş yönetiminde gerçekleştirildi. Ulutaş, “Pandemiye rağmen 2020’ nin ‘Patara Yılı’ olması, Kaş’ta turizme ivme kazandırdı.” dedi.

Ulutaş, toplantıda yaptığı konuşmada İzmir'de yaşanan depreme değinerek, afette hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara şifa, yakınlarına sabır diledi.

Bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedavisi gören AK Parti eski milletvekillerinden Burhan Kuzu’yu kaybettiklerini ifade eden Ulutaş, son günlerde vakaların arttığını, salgın tedbirlerinin önemini vurguladı.

Ulutaş, pandemiye rağmen bu yıl Kaş’ta güzel bir turizm sezonu yaşandığını, 2020’ nin ‘Patara yılı’ olmasının da turizme ivme kazandırdığını kaydetti.

Ulutaş’ın konuşmasının ardından gündemde bulunan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Gökçeören Mahallesi köy yerleşik alanına yönelik kamu yararı kararı alınmasıyla ilgili hazırlanan imar komisyonu raporu görüşülerek, komisyondan geldiği şekilde kabul edildi.

Yeşilköy Mahallesi’nde 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması sonucu oluşan sokaklara isim verilmesi konusu görüşüldü.

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