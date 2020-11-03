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Genç girişimcinin 90 kovan arısından 30’u telef edildi Arılarını kontrol etmeye giden genç girişimci manzarayı görünce kahroldu Genç çiftçilere hibe projesinden faydalanarak alıp çoğalttığı 90 kovanın giriş kapıları kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından kapatıldı 30 kovan arısı telef edilen genç girişimci Tunahan Akkelle: “Bizim için önemli olan arılarımız, maddi olarak yine yerine koyarız, çoğaltırız ama 30 kovan arıyı öldürmek caniliktir"

İHA

Genç girişimcinin 90 kovan arısından 30’u telef edildi Arılarını kontrol etmeye giden genç girişimci manzarayı görünce kahroldu Genç çiftçilere hibe projesinden faydalanarak alıp çoğalttığı 90 kovanın giriş kapıları kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından kapatıldı 30 kovan arısı telef edilen genç girişimci Tunahan Akkelle: “Bizim için önemli olan arılarımız, maddi olarak yine yerine koyarız, çoğaltırız ama 30 kovan arıyı öldürmek caniliktir"

Antalya’da bir gencin Tarım ve Orman Bakanlığının genç çiftçilere hibe projesinden faydalanarak alıp çoğalttığı 90 kovan arısının giriş kapıları kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından kapatıldı. 30 kovan arısı telef olan genç, “Arıları ölüme terketmek caniliktir” dedi.
Antalya’da yaşayan 22 yaşındaki Tunahan Akkelle, 3 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının genç girişimciler projesinden faydalanarak 30 bin TL’lik hibe aldı. Bu hibe ile 30 arılı kovan alan Tunalı, ailesinin de desteğiyle kovan sayısını 3 yılda 90’a çıkardı. Kovanlarını yayla yayla gezdiren Akkele, yaklaşık 1.5 ay önce kovanlarını Döşemealtı ilçesindeki bir meraya getirdi. Mahallenin ortak merasına izin alarak kovanlarını koyan, Tunahan Akkele, 5 gün önce arılığına gittiğinde kovanlarının giriş kapılarının kapatıldığını gördü. Tunahan Akkelle hemen durumu jandarmaya ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bildirdi. Jandarma olay yeri inceleme ve müdürlük ekipleri kovanlar üzerinde araştırma yaptı. Yaklaşık 20 kovan arısı ölen ve diğer kovanlarında da 2’şer çıta kayıp yaşayan Akkele’nin toplamda kaybı 30 kovanı buldu. Konuyu yargıya taşıyan genç girişimci canı gibi baktığı arılarının ölümüne neden olan kişinin bulunup gereken cezayı almasını istedi.

"Uçuş kapıları kapatılmıştı"
22 yaşındaki Tunahan Akkelle, 3 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının genç çiftçilere hibe projesinden faydalanarak 40 arılı kovan aldığını kaydetti.
40 kovan arıyı 3 yıl içinde 90’a çıkardığını dile getiren Akkelle, “Bu kovanları gezginci arıcılık yöntemi ile yayla yayla dolaştırdık. Sonbahar ayının gelmesiyle birlikte arılarımı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden izin alarak kışlatmak için Döşemaltı’nda bir mera alanına koydum. Ama bilmediğimiz bir kişi o alanı sürekli ekip biçiyormuş. 26 Eylül akşamı bizi saat 20.30 gibi telefonla arayan tanımadığımız bir kişi kovanlarımızı bulunduğu yerden kaldırılmasını istedi. Biz de saat geç olduğu için aracımızın olmadığını ve yarın kaldırabileceğimizi söyledik. Ama ertesi gün sabahtan gittiğimize kovanlarımızın uçuş kapaklarının kapatıldığını ve yerlerinin değiştirildiğini gördük" dedi.

"Havasızlıktan ölmüş"
Gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdıklarını dile getiren Akkelle, hemen durumu jandarmaya bildirdiklerini kaydetti.
Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin gerekli çalışmayı yaptığının altını çizen Tunahan Akkelle, "Kovanlarımızdaki arıların yüzde 40’ına yakının zayiat olduğu belirlendi. 20 kovan arımız tamamen ölmüş. 70 kovanımızda da 5 çıta arıdan, 2 çıtası havasızlıktan ölmüş. Toplamda 30 kovanı bulacak ölüm" dedi.

"Cezasını çeksin"
Bir gün boyunca kovanların havasız bırakıldığını dile getiren Tunahan Akkelle, “Arılarımız ölüme terkedilmiş. Biz biraz geç gitsek tüm kovanlarımızdaki arılar ölecekmiş. Arılarımız ölüme terkedilmişi. Avukatımız aracılığıyla suç duyurusunda bulunduk. Bu işin arkasını bırakmayacağız. Emeğimiz var, bir canlı var. Maddi manevi ne gerekiyorsa bunu yapan kişi hakettiği cezayı alsın. Cezasını çeksin" dedi.

"Canilik"
Maddi kaybının yanında canlı bir varlığın ölüme terk edilmesinin kendilerini çok üzdüğünün altını çizen Akkelle, “Bizim için önemli olan arılarımızdı. Maddi olarak yine yerine koyarız, arı çoğaltırız. Ama 30 kovan arıyı öldürmek caniliktir. Ben arılarımı kardeşim, annem, babam gibi bakıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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