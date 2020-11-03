ETÜT merkezinde ilk sınav

Manavgat Belediyesi Çocuk Kültür Merkezi yerleşkesinde Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 52 öğrenci, ilk deneme sınavını etüt merkezinde gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle sadece 8’nci sınıfa eğitimöğretim veren Manavgat Belediyesi’nin uzman eğitmen kadrosu, öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Din Kültürü, İngilizce ve İnklap Bilgisi derslerinden sınav yaptı. Sınav dönemine kadar her ay düzenli olarak deneme sınavı yapacak olan öğrenciler, Manavgat Belediyesi eğitimcilerinin kendilerinin başarısı için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Manavgat Belediyesi bünyesinde eğitim gören çocukların başarılı olmaları için gerekli tüm imkanları kullandıklarını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “ Uzman eğitmen kadromuzla birlikte verimli bir eğitim dönemi geçiren çocuklarımız ilk deneme sınavını gerçekleştirdi. Eğitim dönemi boyunca çocuklarımızın başarısı için çaba sarf eden uzman eğitmen kadromuza teşekkür ediyor, tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.

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