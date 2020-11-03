Parmakları bisikletin zincire sıkışan Asya Mira'yı, itfaiye kurtardı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 3 yaşındaki Asya Mira Kaygısız, bisikletle oynarken sol elinin serçe ve yüzük parmağını dişli ile çarkın arasına sıkıştırdı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, Asya Mira'nın parmaklarını sıkıştığı yerden çıkardı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Kaygısız ailesinin 3 yaşındaki kızları Asya Mira, evlerinin balkonunda oynadığı sırada, sol elinin serçe ve yüzük parmağını bisikletin zinciri ile çarkın arasına sıkıştırdı. Asya Mira'nın parmaklarını sıkıştığı yerden çıkaramayan aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından eve gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakikalık operasyonla Asya Mira'nın parmaklarını sıkıştığı yerden çıkardı. Parmağında ezikler oluştuğu için ağlayan Asya Mira, ailesi tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-11-03 10:36:55



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