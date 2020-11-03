Bu kez de bira kutusuyla motosiklet sürerken görüntülendi



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, kısa süre önce elinde içki dolu bardakla motosiklet kullandığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanan Abdulrıza I. (41), bu kez de bira kutusuyla yine motosiklette görüntülendi.

Antalya'da geçen günlerde Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda elinde içki dolu bardakla motosiklet kullanan Abdulrıza I., başka bir araçtaki kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri Abdulrıza I.'ya ulaşarak, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak ve 'kask takmamak'tan toplam 2 bin 605 TL para cezası uyguladı. Abdulrıza I., ifadesinde iş çıkışı eğlence olsun diye böyle bir hareket yaptığını söyledi.

Abdulrıza I., bu kez yine motosiklet üzerinde bira kutusuyla görüntülendi. Seyir halinde olan otomobilden vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde Abdulrıza I.'nın, kasksız ve tek eliyle motosikleti kullandığı, diğer elinde ise bira kutusunun olduğu görüldü. Kayda alan kişinin, Abdulrıza I.'ya "Dayı poz ver poz. Ekstrayla gidiyor" sözleri görüntülere yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-11-03 11:26:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.