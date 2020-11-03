Dilek ağacına tıbbi maske astılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dilek ağacına tıbbi maske astılar

DHA

Dilek ağacına tıbbi maske astılar


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)MARMARA Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden araştırma görevlisi Yelda Ülker, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyünde, adaklarıyla meşhur Zeus Atları (Sunağı) gezisinde, ağaçlara onlarca kişi tarafından tıbbi maskelerin asıldığını görüntüledi.
Zeus Atları'nın köyün denize bakan tarafında yer aldığını belirten Yelda Ülker, "Çok tanrılı eski uygarlıklarda, bütün önemli olaylardan önce veya sonra sunaklarda veya mabetlerde işlerin iyi gitmesi için adaklar adanır, tanrılara hediyeler sunulurmuş. Bu gelenek yüzyıllar boyu devam etmiş ve günümüzde de burayı ziyaret eden insanlar ağaçlara bağladıkları çaput tarzı şeylerle dileklerde bulunuyor" dedi.
Geçen hafta yaptığı gezide ağaçlarda çok sayıda tıbbi maske takılı olduğunu gördüğünü belirten Ülker, "Koronavirüsten korunmak amacıyla kullanılan maskeleri insanlar burada ağaçlara asarak dilekte bulunmuş. Umarım kullanılmış maskeler değildir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-11-03 12:10:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deniz kaplumbağasının liman gezintisi
YEREL HABERLER Deniz kaplumbağasının liman gezintisi
Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, yüzde 80 tamamlandı
YEREL HABERLER Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, yüzde 80 tamamlandı
Alanya'da tur teknesi alabora oldu
YEREL HABERLER Alanya'da tur teknesi alabora oldu
MMO Antalya Şube Başkanı Atmaca: Deprem öncesi ve sonrası bina tesisatı da kontrol edilmeli
YEREL HABERLER MMO Antalya Şube Başkanı Atmaca: Deprem öncesi ve ...
Bu kez de bira kutusuyla motosiklet sürerken görüntülendi
YEREL HABERLER Bu kez de bira kutusuyla motosiklet sürerken ...
Rektör Özkan: "Başkan Böcek'in gidişatından memnunuz, ateşleri olduğu için servise alamıyoruz" "Enfeksiyon bulguları devam ediyor, onlarla mücadele ediyoruz. Daha önceki zamanlara göre durumu çok iyi, bu da bizi mutlu ediyor"
YEREL HABERLER Rektör Özkan: "Başkan Böcek'in gidişatından memnunuz, ...
Belediyenin verdiği mısır unundan ekmek yapıp başkana gönderdi
YEREL HABERLER Belediyenin verdiği mısır unundan ekmek yapıp başkana ...
İçinde üç kişinin bulunduğu otomobil seyir halinde alev aldı Araç kullanılamaz hale gelirken üç kişi yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER İçinde üç kişinin bulunduğu otomobil seyir halinde ...
Cemil Meriç Kitaplığı’na 1400 kitap daha bağışlandı
YEREL HABERLER Cemil Meriç Kitaplığı’na 1400 kitap daha bağışlandı
Parmakları bisikletin zincire sıkışan Asya Mira'yı, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Parmakları bisikletin zincire sıkışan Asya Mira'yı, ...
ETÜT merkezinde ilk sınav
YEREL HABERLER ETÜT merkezinde ilk sınav
Prof Dr.Atmaca'dan deprem öncesi ve sonrası bina tesisatlarının kontrol edilmesi uyarısı MMO Antalya Şube Başkanı Prof Dr. İbrahim Atmaca: " Tesisat elemanları taşıyıcılar içerisinden geçmemelidir"
YEREL HABERLER Prof Dr.Atmaca'dan deprem öncesi ve sonrası bina ...
Döşemealtı’nda yol çalışmalarına yeniden start verildi
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda yol çalışmalarına yeniden start ...
Genç girişimcinin 90 kovan arısından 30’u telef edildi Arılarını kontrol etmeye giden genç girişimci manzarayı görünce kahroldu Genç çiftçilere hibe projesinden faydalanarak alıp çoğalttığı 90 kovanın giriş kapıları kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından kapatıldı 30 kovan arısı telef edilen genç girişimci Tunahan Akkelle: “Bizim için önemli olan arılarımız, maddi olarak yine yerine koyarız, çoğaltırız ama 30 kovan arıyı öldürmek caniliktir"
YEREL HABERLER Genç girişimcinin 90 kovan arısından 30’u telef ...
2020 ‘Patara Yılı’ Kaş’ta turizme ivme kazandırdı
YEREL HABERLER 2020 ‘Patara Yılı’ Kaş’ta turizme ivme kazandırdı
Kemer Belediyesi’nden kardeş barınak projesi
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi’nden kardeş barınak projesi
Satmaya hazırlandığı otomobili alev alev yandı Kamyonet almak için satışa çıkardığı otomobil sanayi yolunda kül oldu
YEREL HABERLER Satmaya hazırlandığı otomobili alev alev ...
Bebekken sokağa atıldı, 13 yaşında babası taciz etti, uyuşturucudan cezaevinde kurtuldu
YEREL HABERLER Bebekken sokağa atıldı, 13 yaşında babası taciz etti, ...
ALKÜ’nün kontenjanlarının yüzde 98,83’ü doldu
YEREL HABERLER ALKÜ’nün kontenjanlarının yüzde 98,83’ü doldu
POYD Başkanı Atmaca: 2020'de çok fazla deneyim edindik, 2021 ustalık dönemi
YEREL HABERLER POYD Başkanı Atmaca: 2020'de çok fazla deneyim ...
Her 30 saniyede 1 kişi, diyabet nedeniyle ayağını kaybediyor
YEREL HABERLER Her 30 saniyede 1 kişi, diyabet nedeniyle ayağını ...
Aşıklar Mağarası turistlerin ilgi odağı
YEREL HABERLER Aşıklar Mağarası turistlerin ilgi odağı
20 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 20 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını ...
Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X