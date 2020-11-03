Başkan Böcek'ten iyi haber



Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS nedeniyle Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Başkanımızın sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yemek yiyebiliyor, ancak enfeksiyon bulguları halen devam ediyor" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine özel bir hastanede tedaviye alınmış, daha sonra durumunun ciddiyetini koruması üzerine 25 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sevk edilmişti.

Başkan Böcek'in tedavisi yoğun bakımda devam ederken, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan son durumunu kamuoyu ile paylaştı. Böcek'in yavaş yavaş da olsa yemek yiyebildiğini belirten Rektör Prof. Dr. Özkan, "Yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta için çok net konuşmak doğru olmuyor. Ama şu anlamda gidişat çok iyi, fakat doktor arkadaşlarımız en kısa zamanda sizlere daha detaylı bilgi aktaracaktır. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Yoğun bakımda takibi gerekli, daha servise alamıyoruz. Arada ateşleri oluyor, enfeksiyon bulguları devam ediyor, onlarla mücadele ediyoruz. Ama daha önceki zamanlara göre durumu çok daha iyi. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Erol AKKIR

2020-11-03 12:11:13



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