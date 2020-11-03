Alanya'da tur teknesi alabora oldu: 1 ölü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışması devam ediyor.

Olay, yaklaşık 1 saat önce Cilvarda burnu önü fosforlu mağara önünde meydana geldi. İçinde turistlerin bulunduğu tur teknesi kötü hava şartları sebebiyle alabora olup battı. Kazadan kurtulan turistlerin bazıları yüzerek 30 metre uzağındaki kayalıklara ulaşırken, bazı yolcuların kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Olayda kayıp olan bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

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