Alanya'da batan tur teknesinden 32 Rus turist sağ kurtarıldı Hayatını kaybeden turistin Daniyar Mahitov olduğu açıklandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen tur teknesi kazasında 32 Rus turistin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

Bugün saat 11.01’de 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarda, Alanya ilçesi Fosforlu Mağara (Alanya Kalesi batısı) mevkii önlerinde, içerisinde 33 Rusya Federasyonu uyruklu yolcu ve 5 personelin bulunduğu Baba Selavi isimli günübirlik tur teknesinin battığı ve bir şahsın kayıp olduğu bildirildi. İhbarın ardından harekete geçen Sahil Güvenlik botları tarafından 32 yolcu kurtarılırken, 32 yolcu ile hayatını kaybeden Daniyar Mahitov isimli yolcunun cansız bedeni 112 ekiplerine teslim edildi.

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