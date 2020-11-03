Alabora olan teknedeki 5'i Türk mürettebat 37 kişi sağ olarak kurtarıldı Alanya Kaymakamından batan tur teknesi açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alabora olan teknedeki 5'i Türk mürettebat 37 kişi sağ olarak kurtarıldı Alanya Kaymakamından batan tur teknesi açıklaması

İHA

Alabora olan teknedeki 5'i Türk mürettebat 37 kişi sağ olarak kurtarıldı Alanya Kaymakamından batan tur teknesi açıklaması

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, fırtına sebebiyle alabora olan teknedeki 38 yolcudan 5'i mürettebat 37 kişinin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.
Kaymakam Fatih Ürkmezer, çok üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, "Alanya Kalesi, Fosforlu Mağara önünde bir tekene alabora oldu. 33 yolcu ve 5 mürettebat vardı. 37 kişiyi sağ salim limana getirdik. Ancak 37 yaşındaki bir Rus vatandaşı hayatını kaybetti. Artık iş savcılık boyutunda. Savcı bey gerekli araştırmayı yaptıktan sonra gerekli çalışmayı yapacaktır. Yaralıların acil bir durumu yok. Hepsi kontrol altında" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaaltı’nda dezenfekte çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda dezenfekte çalışmaları sürüyor
AŞT, Yıldız Kenter Sahnesi’nde 5 Kasım’da perde açıyor
YEREL HABERLER AŞT, Yıldız Kenter Sahnesi’nde 5 Kasım’da perde ...
Alanya’da Mavi Bayrak için 2021 yılı başvuruları başladı
YEREL HABERLER Alanya’da Mavi Bayrak için 2021 yılı başvuruları ...
Alanya'da batan tur teknesinden 32 Rus turist sağ kurtarıldı Hayatını kaybeden turistin Daniyar Mahitov olduğu açıklandı
YEREL HABERLER Alanya'da batan tur teknesinden 32 Rus turist sağ ...
Komşular arasındaki tekerlekli sandalye kavgası mahkemelik oldu
YEREL HABERLER Komşular arasındaki tekerlekli sandalye kavgası ...
Boşandığı kadını, boğazını keserek öldürdü
YEREL HABERLER Boşandığı kadını, boğazını keserek öldürdü
Gazipaşa Karasu Su Temini Projesi’nde sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Gazipaşa Karasu Su Temini Projesi’nde sona yaklaşıldı
Alanya'da gezinti teknesi battı / Ek fotoğaflar
YEREL HABERLER Alanya'da gezinti teknesi battı / Ek fotoğaflar
Alanya'da tur teknesinde ölen yolcuya ulaşıldı
YEREL HABERLER Alanya'da tur teknesinde ölen yolcuya ulaşıldı
ATABEM’de ücretsiz kurslar başladı
YEREL HABERLER ATABEM’de ücretsiz kurslar başladı
Başkan Böcek'ten iyi haber
YEREL HABERLER Başkan Böcek'ten iyi haber
Dilek ağacına tıbbi maske astılar
YEREL HABERLER Dilek ağacına tıbbi maske astılar
Deniz kaplumbağasının liman gezintisi
YEREL HABERLER Deniz kaplumbağasının liman gezintisi
Alanya'da tur teknesi alabora oldu: 1 ölü
YEREL HABERLER Alanya'da tur teknesi alabora oldu: 1 ölü
Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, yüzde 80 tamamlandı
YEREL HABERLER Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, yüzde 80 tamamlandı
Alanya'da tur teknesi alabora oldu
YEREL HABERLER Alanya'da tur teknesi alabora oldu
MMO Antalya Şube Başkanı Atmaca: Deprem öncesi ve sonrası bina tesisatı da kontrol edilmeli
YEREL HABERLER MMO Antalya Şube Başkanı Atmaca: Deprem öncesi ve ...
Bu kez de bira kutusuyla motosiklet sürerken görüntülendi
YEREL HABERLER Bu kez de bira kutusuyla motosiklet sürerken ...
Rektör Özkan: "Başkan Böcek'in gidişatından memnunuz, ateşleri olduğu için servise alamıyoruz" "Enfeksiyon bulguları devam ediyor, onlarla mücadele ediyoruz. Daha önceki zamanlara göre durumu çok iyi, bu da bizi mutlu ediyor"
YEREL HABERLER Rektör Özkan: "Başkan Böcek'in gidişatından memnunuz, ...
Belediyenin verdiği mısır unundan ekmek yapıp başkana gönderdi
YEREL HABERLER Belediyenin verdiği mısır unundan ekmek yapıp başkana ...
İçinde üç kişinin bulunduğu otomobil seyir halinde alev aldı Araç kullanılamaz hale gelirken üç kişi yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER İçinde üç kişinin bulunduğu otomobil seyir halinde ...
Cemil Meriç Kitaplığı’na 1400 kitap daha bağışlandı
YEREL HABERLER Cemil Meriç Kitaplığı’na 1400 kitap daha bağışlandı
Parmakları bisikletin zincire sıkışan Asya Mira'yı, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Parmakları bisikletin zincire sıkışan Asya Mira'yı, ...
ETÜT merkezinde ilk sınav
YEREL HABERLER ETÜT merkezinde ilk sınav

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X