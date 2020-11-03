Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (3)

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SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan, Alanya Kalesi önlerinde Fosforlu Mağara'nın yanında turist taşıyan 'Baba Selavi' adlı gezinti teknesinin batmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

''03 Kasım 2020 tarihinde saat 11.10´da, Antalya ili Alanya ilçesi Fosforlu Mağarası civarında bir gezi teknesinin battığı bilgisi alınmıştır. Bölgeye derhal 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirilmiş, ilk etapta kayalıklara çıkan 32 şahıs ve 5 tekne mürettebatı olmak üzere toplam 37 şahıs kurtarılarak Alanya Balıkçı Barınağı'nda 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edilmiş, batan teknede bulunan 1 şahsın cansız bedenine ulaşılmıştır."

Teknenin battığı bölgede, sahil güvenlik ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Tekne parçalarının etrafa saçıldığı, dalgıçların çalışma yaptığı görüldü.

Kadir ÖZEN/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Kadir ÖZEN

2020-11-03 14:19:22



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