Çekek yerinde korkutan yangın Kopan elektrik kablosundan çıkan alevler kuru ot ve ağaçları tutuşturdu, alevler tekneye sıçradı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tekne imalat ve tamiratının yapıldığı çekek yerinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yanan çalılık alan kepçe ile toprak atılarak söndürülürken, tekne ise Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince uzun bir çabanın ardından söndürüldü.

Manavgat Kumyolu üzerinde tekne imalatı ve bakımının yapıldığı Akyol Denizcilik isimli firmaya ait çekek yerinde çıkan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Elektrik kablosunun kopması ve şase yapması sonucunda kuru ot ve ağaçların tutuşmasıyla başlayan yangın çekek yerinde bulunan bir tekneye ulaşırken, alev ve dumanlar Manavgat şehir merkezinden görüldü.

Korku dolu anların yaşanmasına neden olun yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda ekip müdahalede bulunurken, yanan tekne uzun süren çalışma sonucunda güçlükle söndürüldü. Yanan ot ve ağaçlar ise Manavgat Belediyesine ait kepçe tarafından üzerine toprak örtülmek suretiyle söndürüldü. Yanan teknenin yakınında başka teknenin olmaması yangının daha da büyümesini önledi.



Kopan elektrik kablosu yangın çıkardı

Yangının elektrik kablosundan çıktığını belirten tersane yetkilileri, şase sonucu teknelerden sökülen tahtaların tutuştuğunu, büyüyerek tekneye ulaştığını dile getirdi. Yanan teknenin 10 yıl önce bırakıldığı ve çürümeye terk edildiği, içerisinde motor dahil hiçbir şeyin olmadığı bildirildi.

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