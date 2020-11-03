Antalya'da FETÖ'nün asker mahrem sorumlusuna 8 yıl hapis

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Antalya'da FETÖ'nün asker mahrem sorumlusu öğretmen 8 yıl 9 ay, eşi ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan FETÖ'nün asker mahrem sorumlusu olan öğretmen S.G. 8 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılırken tutukluluk halinin de devamına karar verildi. S.G.'nin eşi A.G. ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıldı.

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