'Asker mahrem imamı' öğretmen ve eşine FETÖ'den hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)ANTALYA'da FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan 'asker mahrem imamı' öğretmen S.G. 8 yıl 9 ay, eşi A.G. ise 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, FETÖ/PDY 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklu yargılanan 'asker mahrem imamı' öğretmen sanık S.G. ile tutuksuz eşi A.G., bugün görülen duruşmada haklarındaki suçlamaları reddetti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, S.G´yi 8 yıl 9 ay, ev hanımı eşi A.G´yi 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. S.G.´nin tutukluluğunun devamına karar verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-11-03 16:54:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.