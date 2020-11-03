Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig’de 7 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın yönetiminde futbolcular idmana ısınma hareketleriyle başladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenmanın son bölümlerinde ise turuncuyeşilli ekip, kuvvet, dar alanda çabuk yön değiştirme, pas ve 3'lü turnuva çalışması yaptı. Akdeniz temsilcisi antrenmana eksiksiz katıldı. Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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