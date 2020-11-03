Aytemiz Alanyaspor'da Trabzonspor hazırlıkları sürdü

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Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya) (DHA) Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tesislerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında 7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da evinde oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla devam ettirdi. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idman toplu halde koşu çalışmasıyla başlarken, kuvvet, dar alanda çabuk yön değiştirme ve pas çalışması yaparak devam etti. Alanyaspor antrenmanı dar alanda 3'lü turnuva yaparak tamamladı.

Alanya ekibinde Trabzonspor maçı hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-11-03 18:17:41



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