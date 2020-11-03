Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (6)

Evimin altında fay hattı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Baba Selavi' adlı teknenin alabora olmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 1 turistin yaşamını yitirdiği, 32 turistin kurtarıldığı kazayla ilgili, "Alanya'da meydana gelen tekne kazasında vefat eden Rus misafirimizin ailesine başsağlığı, kazadan kurtarılanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazazedelerin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgileniyoruz" mesajını paylaştı.

Öte yandan alabora olan teknede yaşamını yitiren Rus Daniiar Mukhitov'un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAKBurcu MUTLU

2020-11-03 18:34:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.