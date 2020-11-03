Bakan Çavuşoğlu: “Rus misafirimizin ailesine başsağlığı, kazadan kurtarılanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen ve Rus vatandaşı 1 kişinin öldüğü tur teknesi kazasıyla ilgili yaptığı paylaşımında, “Rus misafirimizin ailesine başsağlığı, kazadan kurtarılanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Alanya Kalesi açıklarındaki Fosforlu Mağarası yakınında meydana geldi. Rus turistlerden oluşan kafileyi taşıyan 'Baba Selavi' isimli tur teknesi, Cilvarda Burnu'ndaki kayalık bölgeye yaklaşık 50 metre yakında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Kısa sürede su alan teknede bulunan turistler ve mürettebat, denize atladı. Tekneden denize atlayan turistlerin bazıları kayalıklara ulaşırken bazılarını ise çevredeki diğer tekneler ve ihbar üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri kurtardı. Ekipler, 5’i mürettebat, 32'si turist olmak üzere 37 kişiyi zodyak botlara alarak Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirdi. Tekne enkazında Rus uyruklu Daniiaar Mukhitov’un (37) kayıp olduğu öğrenildi. Bunun üzerinde Sahil Güvenlik Dalış Timi harekete geçerek teknede Mukhitov’un cansız bedenine ulaştı. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirilen turistlerden 15'i hipotermi ve su yutma şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürüldü. Diğer turistler ise ifadelerinin ardından gelen otobüslere alınarak otellerine gönderildi. Diğer yandan Mahitov’un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan Rus vatandaşa başsağlığı

Yaşanan olayın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkçe ve Rusça dillerinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Çavuşoğlu paylaşımında, “Alanya’da meydana gelen tekne kazasında vefat eden Rus misafirimizin ailesine başsağlığı, kazadan kurtarılanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazazedelerin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgileniyoruz” dedi.

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